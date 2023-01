FLVW hat Spesensätze für Schiedsrichter erhöht Seit dem 1. Januar erhalten Schiedsrichter im Bereich des Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) mehr Geld für ihre Einsätze.

Am 17. Dezember hatte die Ständige Konferenz des FLVW die Erhöhung der Schiedsrichterspesen beschlossen. Von der Kreisliga bis zur Bezirksliga wurden die Spesensätze im Herrenbereich um etwas mehr als 10 Prozent erhöht, in der Oberliga Westfalen dürfen sich die Unparteiischen sogar um einen mehr als 20-prozentigen Aufschlag freuen. Die Fahrtkostenvergütung ist dagegen gleich geblieben, 30 Cent gibt es je gefahrenen Kilometer. Bei Anreise per ÖPNV wird das Ticket übernommen.