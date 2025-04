Du wirst automatisch weitergeleitet...

Die Aufstiegsrunde hat Landesliga 1-Tabellenführer FC Kaunitz (in schwarz) schon so gut wie sicher. Der VfL Theesen (in weiß) möchte Kaunitz noch abfangen, hat aber zumindest auf Platz 3 auch schon ein Polster geschaffen. – Foto: Benjamin Hanke

FLVW hat Aufstiegsrunden ausgelost und Termine festgelegt Anfang Juni wird es nochmal richtig spannend. Verlinkte Inhalte LL Westfalen St. 2 LL Westfalen St. 3 LL Westfalen St. 4 BZL Westfalen St. 4 BZL Westfalen St. 5 + 11 weitere Die vier Landesliga-Vizemeister dürfen drei Aufsteiger zur Westfalenliga ausspielen. Auch die zwölf Bezirksliga-Vizemeister dürfen hoffen. Nach insgesamt vier Runden wird ein Aufsteiger zur Landesliga feststehen. Der Verbandsfußballausschuss (VFA) des Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) hat die Aufstiegsrunden ausgelost und terminiert. Alle Partien werden auf neutralen Plätzen stattfinden. Die jeweiligen Austragungsorte werden durch die spielleitende Stelle festgelegt. >>> Landesliga- und Bezirksliga-Aufstiegsrunden sind fix FuPa Westfalen zeigt euch, welche Paarungen aktuell zustande kämen: Landesliga (Aufstiegsrunde um drei freie Plätze in der Westfalenliga): Spieltermin: Sonntag, 08.06.2025, 15 Uhr

Spiel 1: SSV Buer (LL3) - SuS Bad Westernkotten (LL2)

Spiel 2: Eintracht Ahaus (LL4) - VfL Theesen (LL1) Die Sieger steigen in die Westfalenliga auf. Spieltermin: Sonntag, 15.06.2025, 15 Uhr

Spiel 3: Verlierer aus Spiel 1 gegen Verlierer aus Spiel 2 Der Sieger steigt in die Westfalenliga auf. Bezirksliga (Aufstiegsrunde um einen freien Platz in der Landesliga): Spieltermin: Donnerstag, 05.06.2025 (Anstoßzeit wird noch festgelegt)

Spiel 1: SuS Stadtlohn (BL11) - RW Hünsborn (BL5)

Spiel 2: SVE Heessen (BL8) - VfB Schloß Holte (BL2)

Spiel 3: FC 96 Recklinghausen (BL9) - Kirchhörder SC (BL6)

Spiel 4: USC Altenautal (BL3) - SV Hüsten 09 (BL4)

Freilose: TuS Brake (BL1), SC Wiedenbrück II (BL7), SC Weitmar 45 (BL10) und SC Münster 08 (BL12)



Spieltermin: Sonntag, 08.06.2025, 15 Uhr

Spiel 5: Sieger aus Spiel 4 - SC Wiedenbrück II (BL7)

Spiel 6: TSC Weitmar 45 (BL10) - SC Münster 08 (BL12)

Spiel 7: TuS Brake (BL1) gegen Sieger aus Spiel 2

Spiel 8: Sieger aus Spiel 1 gegen Sieger aus Spiel 3



Spieltermin: Donnerstag, 12.06.2025 (Anstoßzeit wird noch festgelegt)

Spiel 9: Sieger aus Spiel 8 gegen Sieger aus Spiel 5

Spiel 10: Sieger aus Spiel 6 gegen Sieger aus Spiel 7



Spieltermin: Sonntag, 15.06.2025, 15 Uhr

Spiel 11: Sieger aus Spiel 9 gegen Sieger aus Spiel 10 Der Sieger steigt in die Landesliga auf.