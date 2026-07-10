FLVW gibt überkreisliche Staffeleinteilung 2026/27 bekannt

Diese ist jedoch vorbehaltlich erfolgt, wie der FLVW nicht ganz öffentlich verkündet, den Vereinen aber in den heutigen Offiziellen Mitteilungen mitgeteilt hat. Denn bekanntlich klagen Bezirksliga-Vizemeister wie KF Sharri, der SV Brilon und der FC Castrop-Rauxel noch auf Eingruppierung in die Landesliga. Die Angelegenheiten liegen aktuell beim Sportgericht des Westdeutschen Fußball-Verbands (WDFV).
Viele Staffeleinteilungen sind wie erwartet vorgenommen worden. Erstmals hat der FLVW jedoch davon abgesehen, alle Staffeln gleichmäßig zu verteilen. So gehen die Staffelzahlen dieses Mal von 14 bis 18. Eine Entscheidung, die "ein Schlag ins Gesicht" des USC Altenautal sein dürfte. Der Paderborner Landesliga-Absteiger hatte vor einem Jahr stark dafür gekämpft, in Ostwestfalen bleiben zu dürfen, musste aber nach Südwestfalen reisen. Derartige Härtefälle sind daher nun dieses Mal ausgeblieben.
Oberliga Westfalen (Staffelleiter Reinhold Spohn):
1. SC RW Maaslingen (Aufsteiger WL 1)
2. SC Westf. Kinderhaus (Aufsteiger WL 1)
3. SC Preußen 06 Münster II
4. Sportverein Schermbeck 2020
5. SpVg. Herne-Horsthausen (Aufsteiger WL 2)
6. SpVgg. Erkenschwick
7. DJK TuS Hordel (Aufsteiger WL 2)
8. SpVg. Vreden
9. TSV Victoria Clarholz
10. SC Verl II
11. SV Lippstadt
12. TuS Ennepetal
13. FC Eintracht Rheine
14. ASC 09 Dortmund
15. DSC Arminia Bielefeld II
16. 1. FC Gievenbeck
17. TuS Hiltrup
18. TSG Sprockhövel
Westfalenliga Staffel 1 (Staffelleiter Gero Wittkemper):
1. FSC Rheda
2. SF Ostinghausen
3. SuS Neuenkirchen
4. VfL Theesen
5. SV Rödinghausen II
6. FC Kaunitz
7. SV DJK GW Nottuln
8. FC Nordkirchen
9. SC Herford (Aufsteiger LL 1)
10. FC RW Kirchlengern (Aufsteiger LL 1)
11. SuS Bad Westernkotten (Aufsteiger LL2)
12. Lüner SV (Aufsteiger LL4)
13. SC Peckeloh
14. SV Eintracht Ahaus
15. SV Mesum
16. RW Ahlen (Absteiger OL)
Westfalenliga Staffel 2 (Staffelleiter Mustafa Tekir):
1. DSC Wanne-Eickel
2. FC Iserlohn 46/49
3. Holzwickeder SC
4. SV Concordia Wiemelhausen
5. TuS Erndtebrück
6. SV Germania Salchendorf (Aufsteiger LL2)
7. FC Roj (Aufsteiger LL3)
8. SV Wacker Obercastrop
9. SpVg. Hagen 11
10. VfL Kamen (Aufsteiger LL3)
11. Türkspor Dortmund (Absteiger OL)
12. BSV Schüren
13. SC Obersprockhövel
14. SG Finnentrop-Bamenohl (Absteiger OL)
15. SV Vestia Disteln
16. SSV Buer 07/28
Landesliga Staffel 1 (Staffelleiter Kai Rieke):
1. SVKT 07 Minden
2. TuS GW Pödinghausen (Aufsteiger BL1)
3. TuS Lohe
4. Delbrücker SC
5. SF DJK Mastbruch (Klassenerhalt gem. VFA-Beschluss)
6. TuS Dornberg
7. FC Preußen Espelkamp (Absteiger WL 1)
8. SV Avenwedde
9. VfB Schloß Holte
10. Post TSV Detmold
11. FC Bad Oeynhausen
12. SpVg. Steinhagen (Aufsteiger BL 2)
13. SV Heide-Paderborn
14. Hövelhofer SV
15. BV Bad Lippspringe
16. TuS Lipperreihe (Aufsteiger BL 2)
17. TBV Lemgo (Aufsteiger BL 3)
Landesliga Staffel 2 (Staffelleiter Dirk Potthöfer)
1. SG Bödefeld/Henne-Rartal (Aufsteiger BL 4)
2. TuS Sundern
3. SC Neheim
4. SuS Langscheid/Enkhausen
5. FC Borussia Dröschede
6. TSV Weißtal
7. RSV Meinerzhagen (Absteiger WL 2)
8. SV Westf. Soest (Absteiger WL 1)
9. SV Schmallenberg Fredeburg
10. BSV Menden
11. RW Erlinghausen
12. SC Drolshagen
13. Rot-Weiß Hünsborn (Aufsteiger BL 5)
14. SpVg. Olpe
15. SV Hohenlimburg
Landesliga Staffel 3 (Staffelleiter Klaus Overwien):
1. Hombrucher SV 09/72
2. TuS Eichlinghofen
3. SC Westfalia Herne (Absteiger WL 2)
4. Kirchhörder SC (Aufsteiger BL6)
5. SV Westrich (Aufsteiger BL10)
6. Königsborner SV
7. SV Wanne 11
8. FC Marl
9. FC 96 Recklinghausen (Aufsteiger BL9)
10. FC Brünninghausen (Absteiger WL 2)
11. YEG Hassel
12. BV Herne Süd
13. FC Altenbochum
14. SV Brackel 06
15. SV Sodingen
16. TuS Harpen
17. SG Massen (Aufsteiger BL8)
Landesliga Staffel 4 (Staffelleiter Manfred Bröker):
1. ASK Ahlen
2. Hammer SpVg.
3. SC Altenrheine
4. SV Borussia Emsdetten (Absteiger WL 1)
5. Werner SC 2000
6. SV Dorsten Hardt
7. SV Lembeck
8. SV RW Deuten
9. Westfalia Gemen
10. VfL Senden
11. SVE Heessen (Aufsteiger BL7)
12. Ibbenbürener Spvg.
13. TSV Raesfeld (Aufsteiger BL11)
14. SpVg. Emsdetten
15. SuS Stadtlohn 19/20 (Aufsteiger BL11 – nach VFA-Beschluss)
16. SV Burgsteinfurt
17. SC Münster 08 (Aufsteiger BL12)
Bezirksliga Staffel 1 (Staffelleiter Kai Rieke)
1. BV Stift Quernheim
2. SV Eidinghausen-Werste
3. VfL Mennighüffen
4. SV Löhne Obernbeck (Aufsteiger Herford)
5. TuS Brake
6. SV Hausberge (Aufsteiger Minden)
7. SpVg. Hiddenhausen
8. FSC Eisbergen
9. FC Lübbecke (Absteiger LL1)
10. TuS Dielingen
11. SG FA Herringhausen/Eickum
12. TuS Tengern
13. Union Minden
14. TuS Gehlenbeck (Aufsteiger Lübbecke)
15. BSC Blasheim
16. TuS Ahmsen
Bezirksliga Staffel 2 (Staffelleiter Jörg Mannefeld):
1. SC Halle
2. SC Hicret Bielefeld
3. FC Gütersloh II
4. VfB Fichte Bielefeld
5. SV Spexard
6. BV Werther (Aufsteiger Bielefeld)
7. TuS Jöllenbeck (Aufsteiger Bielefeld)
8. TuS Kachtenhausen (Aufsteiger Detmold)
9. SW Sende
10. VfR Wellensiek
11. FC Türksport Bielefeld
12. Türkgücü Gütersloh
13. SpVg. Heepen
14. TuR Abdin Gütersloh (Aufsteiger Gütersloh)
15. TuS Leopoldshöhe
16. SG Sonneborn/Alverdissen (Aufsteiger Lemgo)
Bezirksliga Staffel 3 (Staffelleiter Wolfgang Spenner):
1. Delbrücker SC II
2. SV GW Anreppen
3. SC Borchen
4. SV Marienloh (Aufsteiger Paderborn)
5. SV Bonenburg 21 (Aufsteiger Höxter)
6. SG Boke/Bentfeld
7. SpVg. Brakel
8. USC Altenautal (Absteiger LL2)
9. FC Nieheim (Absteiger LL1)
10. TuS Bad Driburg
11. FC Dahl/Dörenhagen
12. Türkischer SV Horn
13. SG Belle-Cappeln-Leopoldstal
14. VfR Borgentreich
15. FSV Bad Wünnenberg/Leiberg
16. SuS Westenholz
Bezirksliga Staffel 4 (Staffelleiter Michael Ternes):
1. FC Fatih Türkgücü Meschede
2. SG Herdringen/Müschede (Aufsteiger Arnsberg)
3. BC Eslohe
4. SSV Meschede (Aufsteiger HSK)
5. SG Serkenrode/ Fretter
6. T.V.S. Vatanspor Hemer
7. SG Hemer
8. SV Hüsten 09
9. VfL Bad Berleburg
10. SF Hüingsen
11. SV Oberschledorn/Grafschaft
12. SV Brilon
13. TV Fredeburg
14. VfB Marsberg
15. RW Lennestadt Grevenbrück (Aufsteiger Olpe)
16. FC Lennestadt (Absteiger LL2)
Bezirksliga Staffel 5 (Staffelleiter Mustafa Tekir):
1. SC Listernohl-WL
2. TuS Plettenberg
3. Kiersper SC
4. SG Mudersbach/Brachbach
5. FSV Gerlingen
6. VfR Rüblinghausen
7. FC Eiserfeld (Aufsteiger Siegen/Wittg)
8. FSV Werdohl (Aufsteiger Lüdenscheid)
9. SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden (Aufsteiger Siegen/Wittgenstein)
10. SV Rothemühle
11. VSV Wenden
12. SV 04 Attendorn (Absteiger LL2)
13. SG Oberschelden
14. SV Setzen
15. SV Ottfingen
16. FC Altenhof
Bezirksliga Staffel 6 (Staffelleiter Michael Krauthausen):
1. SpVg. Hagen II (Aufsteiger Hagen)
2. VTS Iserlohn (Aufsteiger Iserlohn)
3. SC Berchum/Garenfeld
4. VfB Westhofen
5. Geisecker SV
6. VfL Schwerte 1911
7. TuS Holzen-Sommerberg
8. FSV Gevelsberg
9. SV Ararat Gevelsberg
10. FC BW Voerde
11. TuS Ennepetal II
12. ASSV Lethmathe
13. TSG Sprockhövel II
14. FC Hellas/Mak. Hagen
15. Hörder SC (Aufsteiger Dortmund)
Bezirksliga Staffel 7 (Staffelleiter Christian Nurk):
1. Warendorfer SU
2. DJK Vorwärts Ahlen
3. SC Roland Beckum (Aufsteiger Beckum)
4. SV RW Westönnen
5. SuS Bad Westernkotten II (Aufsteiger Lippstadt)
6. SV Hilbeck
7. TuS SG Oestinghausen
8. BV Bad Sassendorf
9. TuS Viktoria Rietberg
10. SpVg. Beckum
11. TuS Freckenhorst
12. SpVg. Oelde
13. SG Sendenhorst
14. SV Westfalia Soest II (Aufsteiger Soest)
15. SV Herbern
16. TuS Uentrop (Aufsteiger Unna Hamm)
Bezirksliga Staffel 8 (Staffelleiter Mario Hildebrand):
1. Osmanlispor Dortmund
2 VfR Sölde
3. SSV Mühlhausen
4. SG Bockum-Hövel (Absteiger LL4)
5. K.F. Sharri Dortmund
6. SG Gahmen (Aufsteiger Dortmund)
7. SuS Kaiserau (Absteiger LL3)
8. Dortmunder Löwen Brackel
9. Eving Selimiye Spor
10. RW Unna
11. TuS Wiescherhöfen
12. Kamener SC
13. SVF Herringen
14. TuS Germania Lohauserholz
15. FC Sarajevo-Bosna
Bezirksliga Staffel 9 (Staffelleiter Michael Große):
1. BW Westfalia Langenbochum
2. SV Horst Emscher
3. Erler SV
4. SW Röllinghausen (Aufsteiger Recklinghausen)
5. SV Pr. Sutum (Aufsteiger Gelsenkirchen)
6. SC Hassel
7. SG Herne 70
8. SV Hochlar
9. RWT Herne (Aufsteiger Herne)
10. VfB Börnig
11. Firtinaspor Herne
12. TuS Gahlen (Aufsteiger Recklinghausen)
13. SF Bulmke
14. VfB Kirchhellen
15. SF Wanne-Eickel (Absteiger LL3)
Bezirksliga Staffel 10 (Staffelleiter Andreas Pelzing):
1. SW Wattenscheid 08
2. Mengede 08/20
3. SC Weitmar 45
4. SW Eppendorf (Aufsteiger Bochum)
5. SV Türkiyemspor Bochum
6. FC BG Castrop Rauxel
7. Hedefspor Hattingen
8. TuS Witten-Heven
9. SV Herbede
10. SV Westfalia Huckarde
11. TuS Witten Stockum (Aufsteiger Bochum)
12. Westfalia Dortmund (Aufsteiger Dortmund)
13. SV Bommern
14. TuS Hattingen
15. TuS Hannibal (Absteiger LL3) – abgemeldet am 29.06.2026 – 1. Absteiger 26/27
Bezirksliga Staffel 11 (Staffelleiter Horst Dastig):
1. FC Viktoria Heiden
2. SuS Stadtlohn II (Aufsteiger Ah. Coesfeld)
3. SV Gescher
4. Vorwärts Epe
5. SV Borussia Darup (Aufsteiger Ah. Coesfeld)
6. BVH Dorsten
7. DJK Eintracht Coesfeld
8. DJK VfL Billerbeck
9. TSG Dülmen
10. SF Merfeld
11. SW Holtwick
12. SC Reken
13. FC Epe
14. Union Lüdinghausen (wunschgemäß umgruppiert von BL 8)
15. TuS Haltern (wunschgemäß umgruppiert von BL 9)
16. VfB Hüls (wunschgemäß umgruppiert in BL 11)
Bezirksliga Staffel 12 (Staffelleiter Manfred Wietkamp):
1. SC Greven 09
2. TSV Handorf
3. Borghorster FC
4. TuS Altenberge
5. SV Germ. Hauenhorst
6. 1. FC Gievenbeck II (Aufsteiger Münster)
7. SV Conc. Albachten
8. SC Westf. Kinderhaus II (Aufsteiger Münster)
9. DJK Wacker Mecklenbeck
10. DJK SV Borussia Münster (Absteiger LL4)
11. TuS Graf Kobbo Tecklenburg
12. DJK SV Mauritz
13. 1. FC Nordwalde
14. FC Vorwärts Wettringen (Absteiger LL4)
15. VfL Wolbeck
16. SC Falke Saerbeck
17. TuS Laer (Aufsteiger Steinfurt)
18. Cher. Laggenbeck (Aufsteiger Tecklenburg)