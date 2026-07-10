FLVW gibt überkreisliche Staffeleinteilung 2026/27 bekannt

Diese ist jedoch vorbehaltlich erfolgt, wie der FLVW nicht ganz öffentlich verkündet, den Vereinen aber in den heutigen Offiziellen Mitteilungen mitgeteilt hat. Denn bekanntlich klagen Bezirksliga-Vizemeister wie KF Sharri, der SV Brilon und der FC Castrop-Rauxel noch auf Eingruppierung in die Landesliga. Die Angelegenheiten liegen aktuell beim Sportgericht des Westdeutschen Fußball-Verbands (WDFV).

Viele Staffeleinteilungen sind wie erwartet vorgenommen worden. Erstmals hat der FLVW jedoch davon abgesehen, alle Staffeln gleichmäßig zu verteilen. So gehen die Staffelzahlen dieses Mal von 14 bis 18. Eine Entscheidung, die "ein Schlag ins Gesicht" des USC Altenautal sein dürfte. Der Paderborner Landesliga-Absteiger hatte vor einem Jahr stark dafür gekämpft, in Ostwestfalen bleiben zu dürfen, musste aber nach Südwestfalen reisen. Derartige Härtefälle sind daher nun dieses Mal ausgeblieben.

Hier ist die Übersicht aller Staffeln: