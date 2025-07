FLVW gibt überkreisliche Staffeleinteilung 2025/26 bekannt

Wie sich die Oberliga Westfalen zusammensetzt, war längst bekannt.

In der Westfalenliga ist alles wie erwartet eingeteilt worden.

In der Landesliga mussten zwei knifflige Entscheidungen getroffen werden. Hier ist für den Aufsteiger USC Altenautal der persönliche "Worst Case" mit der Staffel 2 eingetreten. Westfalenliga-Absteiger Lüner SV ist in die Staffel 4 eingruppiert worden, so dass der FC Marl in der Staffel 3 verbleiben konnte.

Die Bezirksligen halten dieses Mal auch wenig Überraschungen parat. Viele Wünsche konnten erfüllt werden. Wie erwartet spielt die Staffel 11 mit 17 Mannschaften.

Eine 15er-Staffel wurde im Sauerland gebildet (Staffel 4), da dort "OWL-Karteileiche" FC Peckelsheim-Eissen-Löwen als 16. Mannschaft eingruppiert wurde. Ebenso spielen die Staffeln 1 und 2 nur mit 15 Mannschaften, weil der SC Vlotho und der TSV Oerlinghausen bekanntlich zurückgezogen haben.

Offen ist noch, ob die Staffel 5 eine 17er-Staffel wird, da es noch ein laufendes Verfahren in der Abstiegsfrage zwischen dem SV Türk Attendorn und Germania Salchendorf II gibt. Möglicherweise wird beiden der Bezirksliga-Klassenerhalt zugesprochen.

Hier ist die Übersicht aller Staffeln: