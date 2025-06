FLVW gibt Schiedsrichter-Aufsteiger bekannt – neuer Drittliga-Referee Viele Unparteiische dürfen sich zur neuen Saison auf eine höhere Spielklasse freuen.

Mit Cengiz Kabalakli (27, ETuS Gelsenkirchen) wird zur Saison 2025/26 ein neuer westfälischer Schiedsrichter in der 3. Liga auf dem Platz stehen. Hinzu kommen Niklas Simpson von Victoria Habinghorst (Kreis Herne), Dominic Stock vom FSC Rheda (Kreis Gütersloh) und Henry Schröder vom VfL Hiddesen (Kreis Detmold), die in Zukunft in Deutschlands dritthöchster Spielklasse an der Seitenlinie stehen dürfen.

Björn Sauer vom SV Netphen (Kreis Siegen-Wittgenstein) steigt in die Regionalliga West auf. Fabian Kiehl vom FC Hilchenbach (Kreis Siegen-Wittgenstein) erhält "aufgrund seiner herausragenden Leistungen in der U19-Nachwuchsliga" einen Ausbildungsplatz in der Regionalliga West.