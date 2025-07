FLVW bestätigt Termin zur Veröffentlichung der Staffeleinteilung

Dem Vernehmen nach tagt der Verbands-Fußball-Ausschuss (VFA) am heutigen Mittwoch, um am Freitag (4. Juli) um 12 Uhr die überkreisliche Staffeleinteilung präsentieren zu können. Dies gab der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) auf seiner Homepage bekannt.

Hinweis: Zwischenzeitlich gab es vorzeitige Rückzüge des SC Vlotho und des FC Peckelsheim-Eissen-Löwen, die also faktisch keine Bezirksliga-Plätze einnehmen und daher bei der Staffeleinteilung möglicherweise als "Karteileiche" auch als 17. Mannschaft einer Staffel hinzugefügt werden könnten. Gleiches gilt für Landesliga-Absteiger TSV Oerlinghausen, der am gestrigen Tage nochmal die künftige Verschmelzung mit dem TuS Lipperreihe angekündigt hat. Ein eigenständiger Spielbetrieb sei nicht mehr aufrechtzuerhalten. Damit fallen in OWL drei Mannschaften "aus der Wertung" und es besteht für zuletzt in die Staffel 7 "abgeschobene" Vereine wie den SC Wiedenbrück II oder den SuS Westenholz eine gute Chance auf die Rückkehr nach OWL.