FLVW-Beitragserhöhung: Das sagen die Kreisvorsitzenden Es ist das Thema der Winterpause im westfälischen Amateurfußball.

Gerald Bankamp (Fußball-Kreis Soest) äußert sich wie folgt: "Wir Kreisvorsitzende sehen und verstehen die Bedenken unserer Vereine, deshalb haben wir uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Nachdem u. a. die Ursachen für die erforderliche Anhebung der Beiträge in einer langen und intensiven Diskussion hinterfragt wurden, hat die Ständige Konferenz die Beitragserhöhungen in dem aktuell veröffentlichten Umfang beschlossen. Diese gehen mit Kostensenkungen seitens des FLVW einher (z. B. beim Personal). Der FLVW hat in den vergangenen zehn Jahren nur einmal die Beiträge angepasst und dabei den Verbraucherpreisindex (im Kontext der Coronakrise) nicht vollumfänglich an die Vereine weitergegeben. Der Verband weist an dieser Stelle noch einmal darauf hin, dass jeder Fußballverein nur für seine höchstspielende Mannschaft, abhängig von der Spielklasse, einmal pro Jahr einen Mitgliedsbeitrag zahlt. Für die Kreisklasse A bedeutet das: 2025: 485 €, 2026: 679 €, 2027: 970 €. Wenn man beispielhaft von 300 Mitgliedern eines Vereins ausgeht und die Beiträge auf die Vereinsmitglieder umgelegt werden würden, wären das ausgehend von 2025 (1,62/Jahr) folgende Erhöhungen: für 2026: 65 Cent, für 2027: weitere 97 Cent. Für den Bereich des FLVW-Kreises Soest hat das Präsidium inzwischen seine Bereitschaft erklärt, die noch offenen Fragen der Vereine in einem gemeinsamen Termin vor Ort zu beantworten und zu den Gründen für den Umfang der Beitragserhöhung ergänzende Informationen zur Verfügung zu stellen."

Vereinzelt haben sich Kreisvorsitzende zwischenzeitlich gegenüber der jeweiligen Lokalpresse geäußert. Dies haben wir für euch hier zusammengefasst:

Ingo Röschenkemper (Fußball-Kreis Ahaus/Coesfeld) hat für "Ja" gestimmt und folgendes gegenüber der Lokalpresse "DZ Online" gesagt: "Die Entscheidung war absehbar. Es gab seit 2016 keine Gebührenerhöhung. Wir wollten die Vereine in Corona nicht belasten. Aber jetzt ließ sich das nicht mehr aufschieben, da besonders die Personalkosten und der Mindestlohn angestiegen waren. Der Anstieg um 100 Prozent ist enorm. Aber die Vereine zahlen deutlich mehr Ordnungsgeld, als sie jetzt an zusätzlichen Gebühren zahlen müssen.“

Georg Heimes (Fußball-Kreis Lüdenscheid) hat für "Ja" gestimmt und folgendes gegenüber der Lokalpresse "come-on.de" gesagt: "Ich habe diese Entscheidung mit voller Überzeugung mitgetragen. Natürlich passt uns das Ganze auch nicht und war absolut keine leichte Entscheidung, was die langen Diskussionen in der Vorbesprechung und bei der Tagung auch noch einmal gezeigt haben. Aber letzten Endes ist diese Beitragserhöhung alternativlos. Aus meiner Sicht fällt dem FLVW nun die während der Corona-Zeit und der Energie-Krise gezeigte Großzügigkeit auf die Füße, als er zehn Jahre lang keine Anpassungen vorgenommen hat. Im Nachhinein muss man sagen, dass es wohl besser gewesen wäre, die Beiträge in den vergangenen Jahren parallel zu den allgemein steigenden Kosten Stück für Stück sanft anzuheben.“

Peter Wiethaup (Fußball-Kreis Beckum) hat für "Ja" gestimmt und folgendes gegenüber der Lokalpresse "Die Glocke" geäußert: "Es tut wirklich sehr, sehr weh und ich habe lange mit mir gerungen, aber leider ist es alternativlos. Die Fehler sind leider schon in den vergangenen Jahren passiert. Eine drastischere Erhöhung der Beiträge konnte noch abgewendet werden. Das war am Samstag eine sehr lange und teils sehr hitzige Sitzung, wie ich es so auch noch nicht erlebt habe. Ich bin enttäuscht darüber, dass auch im Bereich des Breitensports und der Leichtathletik so zugelangt wird.“

Markus Baumann (Fußball-Kreis Bielefeld) hat für "Ja" gestimmt und folgendes gegenüber der Lokalpresse "Neue Westfälische" geäußert: „Es ist nachvollziehbar, dass die Beitragserhöhung für manche Vereine zunächst wie eine große Mehrbelastung erscheint. Bei genauerer Betrachtung ergibt sich jedoch ein differenzierteres Bild. Die Mehrheit der heimischen Vereine stellen Mannschaften in den Kreisligen. Dort liegt der durchschnittliche FLVW-Jahresbeitrag 2025 bei 400 Euro und steigt 2026 auf 560 Euro – ein Plus von 160 Euro. Der durchschnittliche Fußballverein im Kreis Bielefeld – ohne den DSC Arminia – zählt 369 Mitglieder. Damit ergibt sich für 2026 eine Mehrbelastung von rund 44 Cent pro Mitglied und Jahr. Ob dies zu Beitragserhöhungen oder gar Austritten führt, bleibt abzuwarten. Fakt ist, dass die Verbandsbeiträge auch künftig im Vergleich zu anderen Sportarten unter dem Durchschnitt liegen. Vereine, die diese Beiträge nicht mehr tragen können, haben in der Regel gravierendere Probleme als die Beitragserhöhung selbst. Solange in Westfalen Vertragsamateure in der Kreisliga C mindestens 350 Euro Monatsgehalt erhalten oder Kreisliga-Spieler monatliche Auflaufprämien beziehen, die die geplante Beitragserhöhung an den FLVW von 160 Euro deutlich übersteigen, erscheint eine Diskussion über eine unzumutbare finanzielle Belastung wenig zielführend. Die Erhöhung mag für Vereine der Fachschaften Leichtathletik und Freizeit- und Breitensport schon eher belastend sein als für die Fußballer.“

Volker Dyba (Fußball-Kreis Gelsenkirchen) hat für "Ja" gestimmt und sich am Freitag auf der offiziellen Kreis-Homepage ausführlich geäußert: "Aufgrund einer aufkommenden Unzufriedenheit, die ich nachvollziehen kann, möchte ich hier persönlich zur Beitragserhöhung Stellung nehmen: Ja, auch ich habe zugestimmt. In dem vollen Bewusstsein, dass ihr als Vereine nicht begeistert sein werdet. Wer ist das schon, wenn er mehr zahlen soll als bisher. Aber als Kreisvorsitzender muss man auch unbeliebte Entscheidungen vertreten und aushalten. Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Wir haben in der Sitzung der Kreisvorsitzenden sehr lange miteinander gerungen.

Am Ende war für mich diese Beitragserhöhung alternativlos, wenn wir den Verband in seinen Strukturen absichern wollen. Auch der Verband hat mit steigenden Kosten zu kämpfen: Dabei stehen die Kosten für die notwendige Sanierung der Sportschule und vor allem die explodierenden Personalkosten (Stichworte Tariflohn, Mindestlohn) im Vordergrund.

Wenn ihr jetzt denkt, dass es sich der Verband einfach macht, das über Beitragserhöhungen zu regeln, so stimmt das nicht. Beides ist notwendig: Kostensenkung seitens des FLVW und Beitragserhöhung.



Zur Kosteneinsparung:

Der Verband verlängert auslaufende Verträge nicht und besetzt frei werdende Stellen nicht neu, um Personalkosten zu sparen. Außerdem werden in der Organisation Bereiche und Abteilungen zusammengefasst, um Synergieeffekte (Einsparung von Doppelbesetzungen/Personalkosten) zu erzielen. Der gesamte Apparat wird analysiert, um Einsparungen realisieren zu können. Die Renovierung der Sportschule ist unerlässlich, sonst müsste diese geschlossen werden.



Wozu brauchen wir eine Sportschule?

Sie ist notwendig für Lehrgänge, Ausbildungen, Trainingsmaßnahmen und diverse Veranstaltungen für Spieler, Trainerausbildungen, Fortbildungen für Ehrenamtliche, Vereinsmanager usw. – also für uns alle. Hier sollten wir keine Rückschritte zulassen, um auf einem modernen Stand zu bleiben.



Zur Beitragserhöhung:

Ich möchte zunächst darauf hinweisen, dass (entgegen anderslautender, kursierender Gerüchte) jeder Verein nur für seine erste Mannschaft, abhängig von der Spielklasse, einmal pro Jahr diesen Beitrag zahlt. Ein Rechenbeispiel: Ein Verein mit 300 Mitgliedern und der ersten Mannschaft in der Kreisliga A zahlt derzeit 485 € pro Jahr. Das sind 1,62 € pro Mitglied pro Jahr oder 13,5 Cent im Monat.



Das sind Beiträge, wie sie vielleicht vor 15 Jahren kostendeckend waren, aber heute ohne frühere Fördermittel nicht gehalten werden können. Auch weil der Verband über zehn Jahre die Beiträge nur einmal angepasst hat (u. a. aus Rücksicht auf die Vereine während der Covid-Pandemie), erscheint diese Erhöhung von 40 % + 60 % in 2027 als extrem hoch. Das stimmt aber nur prozentual. Schaut euch den €-Wert an, dann relativiert sich das.



In meinem Ausgangsbeispiel erhöhen sich die Beiträge in 2026 um 65 Cent und in 2027 noch einmal um 97 Cent pro Mitglied. Dabei gilt, dass mitgliederschwache und höherklassig spielende Vereine einen größeren Beitrag leisten. Ich hoffe, durch das Zahlenbeispiel konnte ich euch ein wenig die Sorge nehmen, dass ihr finanziell überfordert werdet. Sollte jemand dennoch Bedenken haben, das finanziell nicht stemmen zu können, meldet euch bitte bei mir.



Übrigens bin ich der Meinung, dass auch ihr als Vereine den Mut aufbringen solltet, mit euren Mitgliedern über Beitragserhöhungen nachzudenken: Ich weiß, dass in vielen Vereinen noch immer ein Monatsbeitrag für Jugendliche oder Senioren von 6 € und darunter üblich ist. Für zwei- bis dreimal qualifiziertes Training plus Betreuung pro Woche, mindestens ein Spiel inklusive Fahrt, Trikotstellung, Trikotwäsche usw. ist das für 6 € im Monat nicht mehr zeitgemäß. Für euren großartigen ehrenamtlichen Einsatz sollten wenigstens die Kosten gedeckt sein.



Ich weiß, dass das Leben insgesamt immer teurer wird und es sicher in jedem Verein Mitglieder gibt, die jeden Cent umdrehen müssen. Hier gilt es, vereinsintern Ausnahmeregelungen zu treffen. Ich weiß, dass die Beitragserhöhung überraschend kam und die Kommunikation hätte besser sein können. Das bitte ich zu entschuldigen. In diesem Fall ging es nicht anders. Natürlich können wir uns zu dem Thema gerne austauschen. Im Januar. Nun lasst uns erst einmal Weihnachten, das Sparkassen-Hallenmasters und den Jahreswechsel begehen. Ich wünsche euch friedliche und fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch! Vielleicht sehen wir uns ja in der Halle? Mit sportlichem Gruß"

Horst Reimann (Fußball-Kreis Iserlohn) hat für "Ja" gestimmt und folgendes gegenüber der Lokalpresse "Westfalen Post" geäußert: „Die Abstimmung kam mit einstündiger Verzögerung, weil wir so viel darüber diskutiert haben. Das sagt glaub ich schon alles aus. In den letzten 14 Jahren hat der Verband nur zweimal die Beiträge erhöht, zuletzt 2018. Hätten sie jährlich erhöht, dann wären wir jetzt schon längst auf dem Niveau, das wir 2027 haben werden. Eine Umlage der Mehrkosten auf die Mitglieder empfinde ich als unproblematisch. Bei den größeren Vereinen sind das vielleicht ein Euro mehr pro Mitglied aufs Jahr gesehen. Sowas im Dezember zu verkünden, ist aber sehr unglücklich. Hätte der Verband das in unserer September-Sitzung schon angekündigt, hätten wir unsere Vereine besser darauf vorbereiten können. Jetzt müssen wir mit den Vereinen reden und uns der Kritik zu stellen."

Karl-Heinz Eikenhorst (Fußball-Kreis Lübbecke) hat für "Nein" gestimmt und folgendes gegenüber der Lokalpresse "Westfalen-Blatt" geäußert: "Der Verband wollte ursprünglich eine noch deutlichere Erhöhung beschließen. Das ist nicht in Ordnung, es gab einigen Unmut. So etwas hätte von langer Hand vorbereitet werden müssen. Das ist unseriös. Mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit wurde schließlich die 40/60-Lösung beschlossen. Aber dieser Prozentsatz ist viel zu hoch. Zu Coronazeiten hat der Verband auf Erhöhungen verzichtet, weil keiner wusste, wie es weitergeht. Das fallt dem FLVW jetzt auf die Füße.“

Tobias Meier (Fußball-Kreis Minden) hat für "Ja" gestimmt und folgendes gegenüber der Lokalpresse "Mindener Tagesblatt" geäußert: „Die bislang letzte große Beitragssteigerung war 2015, dann ist zehn Jahre nichts passiert, und erst 2025 wurden die Abgaben noch einmal leicht um 15 Prozent erhöht. Ich verstehe daher die Empörung der Vereine, dass es jetzt eine solch deftige Erhöhung gibt. Der Verband muss sich hinterfragen, warum in den Jahren zuvor beitragstechnisch gar nichts unternommen wurde. Ich glaube aber nicht, dass die angekündigte Erhöhung die Klubs vor unlösbare Probleme stellen wird. Ich gehe davon aus, dass sie es schaffen werden, dies zu lösen."

Joachim Schlüter (Fußball-Kreis Olpe) hat für "Ja" gestimmt und folgendes gegenüber der Lokalpresse "Westfalen Post" geäußert: "Dass sich die Vereine damit schwertun, ist für mich völlig nachvollziehbar. Aus Sicht des Verbandes war diese Entscheidung jedoch alternativlos. Andernfalls müsste man in drei Jahren die Sportschule schließen. Es sind umfangreiche Renovierungsmaßnahmen notwendig, mit einem Volumen von über 2 Millionen Euro. Diese Maßnahmen müssen bis 2028 abgeschlossen sein. Gelingt es bis dahin nicht, die erforderlichen Mittel aufzubringen, können die Arbeiten nicht durchgeführt werden – und dann droht der Sportschule möglicherweise sogar wegen Brandschutzmängeln die Schließung. Eine Schließung darf man sich überhaupt nicht ausmalen. Kaiserau ist eines der wichtigsten Häuser im Sport Nordrhein-Westfalens. Dass die Umbaumaßnahmen für viele Vereine einen Mehrwert darstellen, ist unbestritten, allerdings nicht für jeden in gleichem Maße. Ein C-Kreisligist nutzt die Sportschule naturgemäß weniger als ein hochklassiger Verein. Dort finden Auswahlmaßnahmen statt, Spielführerschulungen sowie zahlreiche weitere Tagungen und Meetings. Die Vereine sollten die eigenen Mitgliedsbeiträge in den Blick nehmen, die oftmals der allgemeinen Preisentwicklung hinterherhinken. Vielleicht besteht im März oder April, wenn die Jahreshauptversammlungen stattfinden, die Gelegenheit, über eine Anpassung der Beiträge nachzudenken und die Kostenstruktur des Vereins entsprechend zu berücksichtigen. Wenn nicht in diesem Jahr, dann möglicherweise im nächsten.“

Dominik Lasarz (Fußball-Kreis Recklinghausen) hat für "Ja" gestimmt und folgendes gegenüber der Lokalpresse "Recklinghäuser Zeitung" geäußert: „Das war nichts, was mal eben vorgeschlagen und abgenickt wurde. Wir sind nicht gewählt worden, um nur gute Entscheidungen zu kommunizieren, sondern auch, um bittere Entscheidungen zu treffen und dazu zu stehen. Die Erhöhung ist schmerzhaft. Die geballte Umsetzung in zwei Jahren trifft viele Klubs hart. Dennoch ist der Weg notwendig, um die Strukturen des Verbandes - vom Spielbetrieb über das Schiedsrichterwesen bis hin zur Talentforderung dauerhaft zu sichern. Die jetzige Wucht ist auch eine Folge jahrelanger Zurückhaltung. Die letzte größere Beitragserhöhung hat 2015 stattgefunden, danach wurde lange ausgesetzt worden. Hätten wir jährlich angepasst, wären wir fast beim gleichen Ergebnis rausgekommen. Die jetzigen Prozentzahlen wirkten deshalb besonders drastisch - sind aber nicht aus dem Nichts entstanden. Lieber jetzt Klarheit für 2026 und 2027, als im nächsten Jahr wieder nachzulegen. Die Vereine wissen nun, woran sie sind. Die Debatte wird viel zu sehr auf Investitionen in die Sportschule Kaiserau verkürzt. Der Verband ist mehr als Gebäude, Kunstrasenplätze oder Fenster. In den Beiträgen steckten auch Versicherungsleistungen, Schiedsrichterkosten, Spielbetrieb, Aus- und Fortbildung sowie digitale Systeme. Ohne Verband wird hier kein Fußball gespielt."

Gerald Bankamp (Fußball-Kreis Soest) hat für "Ja" gestimmt und folgendes gegenüber der Lokalpresse "Soester Anzeiger" geäußert: "Ich habe mich der Mehrheit angeschlossen. Wir haben erst einmal den Kompromiss erreicht, dass die Erhöhung von 170 auf 100 Prozent heruntergegangen ist. Und ich habe die Notwendigkeit eingesehen, dass der Verband ansonsten seine Sportschule nicht mehr betreiben kann. Die Entscheidung habe ich schweren Herzens getroffen. Ich sehe die Notwendigkeit, dass nach Corona auch Tariferhöhungen für die Mitarbeiter der Geschäftsstelle vorgenommen werden mussten. Die Investitionen ins „SportCentrum Kaiserau“ als Geschäftsstelle des FLVW und Unterkunft auch für Auswahlteams mit den entsprechenden Sportanlagen seien notwendig, wurde uns vom FLVW erläutert. Die Sportschule muss dringend renoviert werden, zum einen im Bereich des Feuerschutzes, aber auch, um sie wettbewerbsfähig zu halten. Wenn nichts passiere, wird sie in absehbarer Zeit nicht mehr vernünftig nutzbar. Damit haben die Vereine erst einmal eine Ahnung davon, was hinter den geplanten Investitionen steckt. Ich habe mich schweren Herzens dafür entschieden, denn ich bin Vereins- und auch Verbandsfunktionär.“

Zu folgenden Funktionären konnte keine Aussage gefunden werden. Wie eingangs erwähnt haben sie sich auch nicht auf konkrete Anfrage von FuPa gemeldet. Es ist davon auszugehen, dass einige mit Nein gestimmt haben, da der Beschluss "nur" mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit zustande gekommen ist.

