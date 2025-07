FLVW ändert "überkreisliche" Aufstiegsspiele zur Bezirksliga Seit Jahren gibt es fix geregelte Aufstiegsspiele zur Bezirksliga.

Sechs Fußball-Kreise haben nach der Ermittlung der Anzahl der Aufsteiger zur Bezirksliga neben den Direktaufsteigern erneut einen halben Aufstiegsplatz und müssen sich in drei Duellen gegenüberstehen, die in Hin- und Rückspiel ausgetragen werden. Teilweise drohen den A-Ligisten also weite Auswärtsfahrten, insbesondere wenn es um den Fußball-Kreis Siegen geht.

Um hier offensichtlich einen Ausgleich zu schaffen, hat der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) nicht unerwartet eine Änderung vorgenommen. Während in Ostwestfalen erneut Bielefeld gegen Paderborn antreten wird - dieses Mal geht das Heimrecht zunächst an Paderborn -, hat Siegen einen neuen Gegner erhalten.

War es in der vergangenen Saison Dortmund, ist es nun Unna/Hamm. Gelsenkirchen erwartet dieses Mal nicht Unna/Hamm, sondern Dortmund zum "Derby".