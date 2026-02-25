 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Flutlichtspiele: VfB Uerdingen & SC Waldniel müssen auswärts ran

Kreisliga A Kempen-Krefeld: Am Freitagabend gastiert der VfB Uerdingen beim Hülser SV und der SC Waldniel muss zum SC Niederkrüchten. Außerdem braucht der SC Viktoria Anrath gegen den SC Schiefbahn ein Erfolgserlebnis.

von André Nückel · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Waldniel muss auswärts ran.
Waldniel muss auswärts ran. – Foto: Ellen Akkermann

Spieltag 21 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Am Freitagabend gastiert der VfB Uerdingen beim Hülser SV und der SC Waldniel muss zum SC Niederkrüchten. Außerdem braucht der SC Viktoria Anrath gegen den SC Schiefbahn ein Erfolgserlebnis, um im Aufstiegsrennen nach zwei sieglosen Partien wieder neu anzugreifen.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld

Fr., 27.02.2026, 19:00 Uhr
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
19:00
Spieltext SC Niederkr. - SC Waldniel

Fr., 27.02.2026, 19:30 Uhr
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
19:30live
Spieltext Hülser SV - VfB Uerding.

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
13:00
Spieltext TSV Meerbus. III - TuS Gellep

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
15:00live
Spieltext VfL Willich - SC Hinsbeck

So., 01.03.2026, 17:15 Uhr
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
17:15
Spieltext Anadolu - TSV Bockum II

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
15:30live
Spieltext Vik. Anrath - Schiefbahn

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
15:30
Spieltext SSV Strümp - VfR Fischeln II

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
15:30
Spieltext FC Hellas - Brüggen II

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag
So., 08.03.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - TSV Kaldenkirchen
So., 08.03.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SC Niederkrüchten
So., 08.03.26 15:00 Uhr TuS Gellep - SC Rhenania Hinsbeck
So., 08.03.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - VfR Krefeld-Fischeln II
So., 08.03.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 08.03.26 15:30 Uhr Hülser SV - SSV Strümp
So., 08.03.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - FC Hellas Krefeld
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Waldniel - SC Viktoria 07 Anrath

23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Hülser SV - FC Hellas Krefeld
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr TSV Kaldenkirchen - VfB Uerdingen
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - DJK VfL Willich
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SSV Strümp - SC Schiefbahn
So., 15.03.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - TuRa Brüggen II
So., 15.03.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - SC Waldniel
So., 15.03.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TuS Gellep
So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TSV Krefeld-Bockum II

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Kempen-Krefeld

