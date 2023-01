Flutlichtspiel zum Rückrunden-Auftakt SV Elversberg: Mitaufsteiger Rot-Weiß Essen an der Kaiserlinde

Am Freitag, 27. Januar um 19 Uhr kommt Ex-Bundesligist Rot-Weiß Essen zum ersten Mal zu einem Drittligaspiel in die URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde (Lindenstr., Spiesen-Elversberg). Die Erinnerungen an das Hinspiel in Essen, in dem die SVE mit einem

fulminanten 5:1-Sieg in die Saison gestartet war, sind natürlich noch präsent.

„Es war für uns alle ein Traum-Auftakt, schöner hätte man sich das nicht

vorstellen können“, sagt Manuel Feil, der mit dieser Partie gleichzeitig sein

Drittliga-Debüt gefeiert hatte. „Jetzt freue ich mich riesig auf das Spiel am

Freitagabend“, ergänzt er: „Ich denke aber, es wird nicht so deutlich verlaufen

wie das Hinspiel. Essen hat sich gut gefangen und wird einiges dagegensetzen.

Wir müssen viel investieren und ein Topspiel liefern, um die drei Punkte

einzufahren.“ Nach einem eher holprigen Saisonstart haben sich die Gäste aus

Essen mittlerweile stabilisiert, liegen mit sieben Punkten Vorsprung auf die

Abstiegsränge auf Tabellenplatz 13. Seit neun Spielen ist der Club aktuell

ungeschlagen.

„Wir treffen auf einen Gegner, der ordentlich unterwegs ist, der auch schon

gute Ergebnisse gegen Topmannschaft erzielen konnte“, sagt Horst Steffen und

erinnert unter anderem an die Erfolge von Essen gegen Mannheim (2:1),

Freiburg (3:0) und Saarbrücken (1:0). „Es wird am Freitag ein spannendes

Spiel, ein anderes Spiel als in der Hinrunde“, sagt der SVE-Trainer: „Ich freue

mich, dass wir schon einen Heimsieg im neuen Jahr in der Tasche haben. Das

wollen wir jetzt fortführen. Ich hoffe, dass wir wieder an unsere

Leistungsfähigkeit herankommen und im Vergleich zum Spiel gegen Ingolstadt

noch einen draufsetzen.“ Beim Rückrunden-Auftakt werden die

Langzeitverletzten weiter fehlen, ebenso wie Lukas Pinckert (Gelb-Rot-Sperre).

Positive Neuigkeiten gab es in der Vorbereitungswoche derweil bei Kevin

Conrad: Nachdem Robin Fellhauer bereits wieder ins Training einsteigen

konnte, hat nun auch der SVE-Kapitän erste Einheiten mit der Mannschaft

absolviert.