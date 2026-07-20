Flutlichtspiel wartet: Oberligist gastiert beim Verbandsligsiten

Der bisherige Sommer von Türkspor liefert ordentliche Ergebnisse, aber noch keine abschließende Klarheit. Zum Auftakt gewann Neckarsulm beim SSV Schwäbisch Hall mit 3:1, anschließend wurde der Test gegen die TSG Öhringen wegen eines schweren Gewitters früh abgebrochen. Am Samstag folgte gegen den Nachbarn FC Union Heilbronn erneut ein 3:1. Mamadou Cellou Bah brachte Türkspor in Führung, nach dem Ausgleich durch Luciano Gruosso entschieden Emirhan Bilgin und ein weiterer später Treffer die Partie.

Dieser Sieg war wichtig, aber nicht makellos. Gegen den Bezirksliga-Meister und Landesliga-Aufsteiger musste Neckarsulm lange auf die Entscheidung warten. Genau daran dürfte Kandazoglu vor dem Spiel in Schwäbisch Hall ansetzen: mehr Konsequenz, mehr Kontrolle, weniger Leerlauf. Nach zahlreichen Abgängen und bislang noch überschaubarer Zahl an festen Zugängen bleibt die Vorbereitung auch eine Suche nach Rollen, Hierarchie und Kaderkonturen. Womöglich werden weiter Testspieler ihre Chance erhalten.

Die Sportfreunde Schwäbisch Hall versprechen dafür einen anspruchsvolleren Vergleich. Der Verbandsligist hat zuletzt mit einem 6:2 gegen die Sport-Union Neckarsulm aufhorchen lassen und bringt selbst Rhythmus und Selbstvertrauen mit. Für Türkspor ist das eine passende Aufgabe zwischen Pflicht und Prüfung: Als Oberligist wird man die höhere Spielklasse zeigen wollen, doch Hall dürfte Fehler klarer bestrafen als Union Heilbronn.