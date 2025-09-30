– Foto: Imago Images

Flutlichtspiel mit Signalwirkung: TSV Havelse empfängt Waldhof Nach der Punkteteilung in Rostock will Havelse im Eilenriedestadion endlich den ersten Saisonsieg

Der Abend im Eilenriedestadion bietet alle Zutaten für ein richtungsweisendes Spiel: englische Woche, Flutlicht, zwei Teams mit ähnlicher Ausgangslage – und der unbedingte Wille, sich in der Tabelle nach vorn zu schieben. Wenn der TSV Havelse am Dienstagabend den SV Waldhof Mannheim empfängt, geht es um weit mehr als drei Punkte: Es geht um Haltung, Richtung – und ein mögliches Ende der Sieglos-Serie.

Acht Spiele, fünf Remis, noch kein voller Erfolg – der TSV Havelse hat sich in seiner Rolle als Aufsteiger achtbar geschlagen, aber eben auch noch nicht entscheidend belohnt. Mit dem 1:1 in Rostock holte die Mannschaft von Samir Ferchichi einen weiteren Achtungserfolg, insbesondere defensiv zunehmend stabil. Nun gilt es, den nächsten Schritt zu machen – gegen ein Team, das zuletzt ein Ausrufezeichen setzte.

Denn Waldhof Mannheim reist mit dem Rückenwind eines 6:1-Sieges gegen Rot-Weiss Essen an – ein Befreiungsschlag, nach zuvor drei Niederlagen in Serie. Insbesondere Nicklas Shipnoski zeigte beim Kantersieg seine Klasse, erzielte drei Treffer und war kaum zu stoppen. Unter Trainer Luc Holtz, der Anfang der Saison die Verantwortung übernahm, zeigt sich die Mannschaft variabel – aber auch anfällig, wie die Gegentorbilanz nahelegt. Für den TSV Havelse bietet sich gegen diesen Gegner die große Gelegenheit: Mannheim ist schwer berechenbar, aber keineswegs unangreifbar. Mit einer fokussierten, mutigen Leistung – und einer verbesserten Chancenverwertung – könnte der erste Dreier der Saison gelingen. Marko Ilic formulierte es vor dem Spiel klar: „Es geht darum, den nächsten Schritt zu gehen.“ Dafür wird es neben taktischer Disziplin vor allem auf Nervenstärke im letzten Drittel ankommen.