Flutlichtspiel mit Signalwirkung: Bersenbrück erwartet Rehden

Der TuS Bersenbrück steht vor einer wichtigen Begegnung im Kampf um die Spitzenplätze der Oberliga Niedersachsen. Am Freitagabend empfängt die Mannschaft von Trainer Andy Steinmann den Tabellennachbarn BSV Schwarz-Weiß Rehden. Anpfiff ist um 20 Uhr im Hasestadion – eine Partie mit Potenzial, zum Flutlichtkracher zu werden.

Nur ein Punkt trennt beide Teams in der Tabelle. Rehden liegt mit 45 Zählern aus 26 Spielen auf Rang vier, Bersenbrück folgt mit 44 Punkten aus bereits 29 Partien auf Platz fünf. Für den TuS, der zuletzt mit einem 1:1 beim Tabellenführer Atlas Delmenhorst aufhorchen ließ, ist das Heimspiel gegen den Regionalliga-Absteiger damit von großer Bedeutung: Eine Niederlage würde die Hoffnungen auf einen der ersten beiden Plätze deutlich schmälern, ein Sieg dagegen neue Euphorie entfachen – auch mit Blick auf das anstehende Pokalhalbfinale gegen Delmenhorst.

Bersenbrück wird auf seine Heimstärke setzen müssen: Im Hasestadion zeigte sich das Team in den vergangenen Wochen gefestigt, auch wenn zuletzt die ganz großen Erfolgserlebnisse ausgeblieben sind. Die Gäste aus Rehden reisen derweil mit breiter Brust an. Die Mannschaft von Trainer Kristian Arambasic hat sich in den letzten Wochen stabilisiert und schielt ebenfalls auf die Spitzenplätze – im Wissen, dass mit drei Nachholspielen noch viel möglich ist.

Im Hinspiel unterlag Bersenbrück deutlich mit 1:4 – ein Ergebnis, das auch im Rückspiel noch als Motivationsquelle dienen dürfte. Die Revanche vor heimischer Kulisse ist dabei mehr als nur symbolisch: Ein Dreier gegen einen direkten Konkurrenten wäre ein starkes Signal an die Liga – und ein dringend benötigter emotionaler Impuls für das Umfeld.