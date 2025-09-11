Die Kirchheimer (blau-weiß) haben sich in ihrem zweiten Verbandsliga-Jahr positiv weiterentwickelt. – Foto: Berthold Gebhard

Flutlichtspiel, Kerwe und ein gutes Gefühl Verbandsliga +++ Manuel Moser sieht seine SGK auf dem richtigen Weg +++ Am Freitag kommt Spielberg

Es gibt Spiele, die will man noch ein bisschen mehr gewinnen als andere. Vor allem wenn Kerwe ist trifft das auf jeden Fußballer zu. Die SG Heidelberg-Kirchheim hat aus diesem Grund ihr Heimspiel gegen den SV Spielberg auf Freitagabend vorverlegt (Anpfiff, 19 Uhr).

"Die Jungs wollen natürlich mit einem guten Gefühl ihre Arbeitsschichten am Samstag und Sonntag in Angriff nehmen", schmunzelt Manuel Moser. Der SGK-Trainer weiß wie viel schöner es ist, "wenn man dann auf einen Sieg von den Leuten angesprochen wird." Damit es soweit kommt, gilt es vorher Schwerstarbeit zu verrichten, schließlich kommt mit Spielberg eine der Mannschaften, gegen die sich die Heidelberger Südstädter vergangene Runde am schwersten getan haben. Moser erinnert sich an das Hinspiel, das kurioserweise ebenfalls das Kerwespiel an einem Freitagabend gewesen ist: "Es ging zwar 2:2 aus, aber in der ersten Halbzeit haben sie uns auseinandergeschraubt, wie es selten der Fall gewesen ist."

Dieses Mal sollen die Spielanteile anders verteilt sein und dafür sieht der 38-Jährige seine Schützlinge gerüstet. Er sagt: "Wir haben diese Runde deutlich mehr vom Spiel, was für eine positive Entwicklung unsererseits spricht." Das Startprogramm hätte allerdings auch kniffliger ausfallen können, wie Moser zugibt: "Die ganz dicken Brocken warten noch auf uns." Deshalb wäre er mehr als zufrieden, wenn seine Mannschaft den bisherigen Punkteschnitt und Tabellenplatz acht behalten würde: "Das wäre natürlich eine super Sache." Eine Pflichtaufgabe stellt sich dem Spitzenreiter. Zuhause gegen den VfB Bretten darf sich der 1.FC Mühlhausen keine Blöße geben. Anpfiff des vermeintlich ungleichen Duells zwischen dem Meisterfavoriten und den Mittelbadenern ist am Sonntag um 15 Uhr.