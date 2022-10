Flutlichtspiel in Ostfriesland BWL zu Gast bei Kickers Emden

Die Marschroute für das Spiel am Freitag ist klar, so der Trainer: „Wir sind heiß auf das Spiel und wollen unbedingt gewinnen. Was gibt es Schöneres, als an einem Freitagabend in einem altehrwürdigen Stadion vor über 1000 Zuschauern zu spielen? Die Mannschaft ist gut vorbereitet, und weiß was sie erwartet.“

Nach der Niederlage gegen Norderstedt ist es umso wichtiger mit einem Sieg am Freitag nachzulegen. Ein Blick auf die Tabelle verrät, wie eng es aktuell in der Regionalliga Nord zugeht. Zwischen dem sechzehnten und sechsten liegen gerade einmal neun Punkte. Eine Durststrecke darf sich die Mannschaft aus der Region Vechta nicht erlauben. Im Hinblick auf den kommenden Gegner mahnt der Trainer: „Man darf sich von der aktuellen Tabellenkonstellation nicht blenden lassen. Es gibt keine einfachen Spiele für uns in der Regionalliga Nord. Da spielt es keine Rolle, ob der Gegner Kickers Emden, Hannover 96 II oder VfB Lübeck heißt.“

Am Wochenende wird Henning Rießelmann einen ausgewogenen Kader zur Verfügung haben. Marek Janssen ist nach seiner überstandenen Verletzung wieder eine ernsthafte Option und konnte bereits in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln. Die Stürmer Christopher Schepp und Thorsten Tönnies seien aber ebenfalls in guter Verfassung und hätten im Training unter der Woche sehr gut gearbeitet. Generell könne es im Vergleich zu Norderstedt einige Änderungen in der Startelf geben. Auch taktisch gebe es ein paar Optionen für BWL.

