Flutlichtspiel in Köln 

„Mit der Leistung bin ich zufrieden, mit dem Ergebnis nicht“, erklärte Luginger vor der Partie beim FC Viktoria Köln am Freitagabend um 19 Uhr im Stadion im Sportpark Höhenberg (Merheimer Heide).. Die Mannschaft habe gut gespielt, nun gehe es darum, „nachzulegen und uns endlich zu belohnen“. Entscheidend sei, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen: „Wir müssen nach vorne schauen und wollen den Spielern Sicherheit geben. Das Niveau war gut – und das müssen wir halten.“ Mit Blick auf den Gegner aus Köln erwartet Luginger trotz der Niederlage in Schweinfurt eine schwierige Aufgabe. Viktoria verfüge über eine junge Mannschaft, bei der Leistungsschwankungen dazugehören könnten. „Aber wir wissen, dass sie Qualität haben. Sie bringen viel Tempo mit und haben in aller Regel viel Ballbesitz“, so Luginger. Personell schließt der Trainer Anpassungen nicht aus. „Wir schauen schon auf den Gegner. Es

kann sein, dass es die eine oder andere Veränderung geben wird“, sagte er. Mit Jonas Nickisch

fällt einer der Torhüter aufgrund eines Muskelfaserrisses aus. Für Kapitän Sven Sonnenberg

kommt die Partie zu früh, dafür steht Abdoulaye Kamara wieder zur Verfügung. Amine Naifi und Maurice Multhaup befinden sich im Aufbautraining. Positive Impulse erhofft sich der FCS auch von Patrick Sontheimer, der zuletzt sein Comeback feierte. „Es war ein tolles Gefühl, wieder auf dem Platz zu stehen“, erklärte der Mittelfeldspieler. Zugleich formulierte er klare Ziele: „Wir müssen mehr Tore schießen. Das Positive ist aber, dass wir uns die Chancen erarbeiten. Jetzt müssen wir Punkte holen – die Art und Weise stimmt.“