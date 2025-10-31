Flutlichtspiel in Aachen

Zum Abschluss des 13. Spieltags der Drittligasaison 2025/26 reist der 1. FC Saarbrücken zu Alemannia Aachen. Die Partie auf dem traditionsreichen Tivoli wird am Sonntagabend um 19.30 Uhr angepfiffen.

Die Alemannia hat nach einem schwierigen Saisonstart zuletzt 1:0 in Wiesbaden gewonnen. „Wir wissen, was dort auf uns zukommen wird: ein Gegner mit frischem Selbstvertrauen und einer ungeheuren Wucht im Stadion“, schwört FCS-Trainer Alois Schwartz sein Team auf eine schwere Auswärtsaufgabe ein. Nach zwei Niederlagen in Folge und sechs sieglosen Spielen hintereinander ist der FCS aber in der Pflicht zu punkten. „Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen, dürfen nicht so passiv sein wie zuletzt. Wir müssen die Grundtugenden des Fußballs auf den Platz bringen“, forderte der FCS-Trainer.