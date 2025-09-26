Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die SPortfreunde Siegen empfangen die U23 des VfL Bochum. – Foto: Marco Bader
Flutlichtspiel im Aufsteiger-Duell zwischen Siegen und Bochum
Aufsteiger-Duell zwischen Sportfreunde Siegen und VfL Bochum II am Freitagabend in der Regionalliga West.
Der 10. Spieltag in der Regionalliga West läuft. Zum Auftakt setzte sich am Donnerstagabend der 1. FC Bocholt mit 2:1 bei der SSVg Velbert durch. Weiter geht es schon am Freitag. Ebenfalls unter Flutlicht empfängt Aufsteiger und Tabellenführer Sportfreunde Siegen die Reserve des VfL Bochum. Diese Spiele gibt es außerdem.
