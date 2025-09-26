Flutlichtspiel im Aufsteiger-Duell zwischen Siegen und Bochum

Der 10. Spieltag in der Regionalliga West läuft. Zum Auftakt setzte sich am Donnerstagabend der 1. FC Bocholt mit 2:1 bei der SSVg Velbert durch. Weiter geht es schon am Freitag. Ebenfalls unter Flutlicht empfängt Aufsteiger und Tabellenführer Sportfreunde Siegen die Reserve des VfL Bochum. Diese Spiele gibt es außerdem.