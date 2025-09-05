Flutlichtspiel gegen junge Rothosen

Am Freitagabend ab 19 Uhr trifft der SC Weiche Flensburg 08 im heimischen Manfred-Werner-Stadion auf die U 21 des Hamburger SV. Es ist das erste von zwei aufeinanderfolgenden Flutlichtheimspielen, die für Weiche zur Bewährungsprobe werden dürften. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge hofft die Mannschaft auf eine Trendwende – auch, um nach der Trainerentlassung von Torsten Fröhling wieder Ruhe ins Umfeld zu bringen.

Tim Wulff, der das Team vorerst interimistisch betreut, muss nach der enttäuschenden 0:2-Niederlage in Altona Lösungen finden, um die Offensivprobleme in den Griff zu bekommen. Gegen den HSV II wird es neben der Punktejagd auch darum gehen, das Selbstvertrauen zurückzugewinnen und das Heimpublikum hinter sich zu bringen. Mit Ausnahme des Langzeitverletzten Alexander Laukart steht dem Trainerteam voraussichtlich der gesamte Kader zur Verfügung. Nach zwei freien Tagen kehrte die Mannschaft am Dienstag ins Training zurück.

Für gleich mehrere Spieler hat das Duell eine besondere Note: René Guder, Randy Gyamenah, Erjanik Ghubasaryan und Alexander Laukart trugen in früheren Jahren selbst das Trikot des HSV – Ghubasaryan sagte im Stadionmagazin „Steilpass“, dass es für ihn ein besonderes Spiel sei, betonte aber zugleich: „Am Ende zählt nur, dass wir ein gutes Spiel machen und die Punkte hierbehalten.“

Der Hamburger SV II hat unter dem neuen Trainer Lukas Anderer, vormals als Lukas Pfeiffer bekannt, einen umfassenden personellen Umbruch hinter sich. 15 Neuzugänge wurden integriert, viele davon aus der eigenen U19. Die jüngste Mannschaft der Liga hat bisher allerdings Anlaufschwierigkeiten: Mit nur vier Punkten aus sechs Spielen rangiert der HSV-Nachwuchs auf Platz 16 – punktgleich mit Weiche, aber mit der schlechteren Tordifferenz.

In den letzten drei Spielen blieb die Mannschaft tor- und punktlos. Besonders bitter fiel die „englische Woche“ mit 0:11 Toren gegen Oldenburg, Bremer SV und Meppen aus. Das Potenzial der jungen Truppe ist dennoch unbestritten. Spieler wie Omar Megeed, Maurice Boakye oder Glory Kiveta besitzen viel Qualität, dazu kommen gelegentlich Profis aus dem Bundesliga-Kader – möglich, dass angesichts der Länderspielpause auch diesmal Verstärkung von oben kommt.

Historische Bilanz: spektakulär und umkämpft

Das Duell mit dem HSV II war in der Vergangenheit oft Garant für intensive und torreiche Spiele. 50 Treffer sahen die Zuschauer allein bei den bisherigen 13 HSV-Gastspielen in Flensburg. Insgesamt weist Weiche eine leicht positive Bilanz auf: elf Siege, vier Unentschieden und neun Niederlagen bei einem Torverhältnis von 40:40 in 24 Duellen. Zuletzt siegte Weiche in der Vorsaison knapp mit 1:0 – zuvor hatten die Rothosen jedoch dreimal in Folge in Flensburg gewonnen.

Angesichts des gleichzeitigen Spiels zwischen Meppen und Spitzenreiter Jeddeloh II sowie der drohenden Abstiegszone bekommt das Freitagsspiel zusätzliche Brisanz. Für beide Mannschaften geht es darum, wieder Boden gutzumachen – sportlich wie atmosphärisch.

Ob Weiche seine Bilanz gegen die „jungen Rothosen“ ausbauen kann, wird vor allem davon abhängen, ob es gelingt, die zuletzt fehlende Durchschlagskraft zurückzugewinnen und die Balance zwischen Offensive und Stabilität zu finden. Bei allem sportlichen Druck bleibt die Hoffnung auf ein stimmungsvolles Spiel, wie es dieses Duell in der Vergangenheit oft hervorgebracht hat.

Anpfiff ist um 19 Uhr im Manfred-Werner-Stadion. Schiedsrichter der Partie ist Tim Otto aus Weyhe. Alle Infos zu Tickets, Stream und Liveticker sind über die Vereinskanäle von Weiche Flensburg abrufbar.