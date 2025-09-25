Flutlichtspiel gegen Hamborn: FC Kray will zurück in die Spur finden

Nach zwei Niederlagen in Folge will der FC Kray im Heimspiel gegen die SF Hamborn 07 wieder punkten. Trainer Dimitrios Pappas erwartet ein Duell auf Augenhöhe und setzt auf die Unterstützung der Zuschauer.

Am Freitagabend (19.15 Uhr) steht für den FC Kray ein weiteres Flutlichtspiel in der KrayArena auf dem Programm. Gegner sind die SF Hamborn 07, die nach einem missratenen Saisonstart zuletzt einen Befreiungsschlag landen konnten.

Die Mannschaft von Trainer Marcel Stenzel begann die Spielzeit denkbar unglücklich: Auf die Auftaktniederlage gegen Viktoria Goch folgten drei weitere Pleiten, wenn auch gegen Spitzenteams der Liga. Am fünften Spieltag deutete sich die Wende an, als Hamborn beim Aufsteiger SG Werden-Heidhausen trotz eines 1:5-Rückstands noch ein 5:5 erkämpfte – ein Resultat, das dem Team sichtlich Auftrieb gab. Denn eine Woche später gelang beim 2:1 über den Mülheimer FC der erste Saisonsieg. Mit diesem Rückenwind treten die „Löwen“ nun in Kray an.

Die Gastgeber um Kapitän Raphael Koczor haben zuletzt zweimal verloren. Sowohl gegen Viktoria Goch als auch beim Tabellenführer SV Budberg fehlte zunächst der Zugriff aufs Spiel, ehe die Mannschaft von Trainer Dimitrios Pappas im Verlauf jeweils besser ins Spiel kam. Doch die Punkte blieben aus. „Uns erwartet mit Hamborn ein Gegner auf Augenhöhe, ein echtes 50:50-Spiel“, betont Pappas. „Sie haben zuletzt gegen starke Teams gespielt, sind torgefährlich und geben nie auf. Wir müssen unsere Chancen konsequent nutzen, am besten gleich die erste, und voll konzentriert bleiben. Wenn wir wie in der zweiten Halbzeit gegen Budberg auftreten, haben wir gute Möglichkeiten. Wir freuen uns auf Freitag und hoffen auf die Unterstützung unserer Zuschauer.“

Personell hat der Krayer Coach voraussichtlich die komplette Auswahl. Nach den jüngsten Auftritten ist die Zielsetzung klar: Von Beginn an hellwach sein, die spielerische Linie halten – und im Idealfall den ersten Heimsieg seit Mitte August feiern.