Flutlichtspiel für Walpertskirchen bei Favorit SE Freising: „Traue ihnen einen Platz ganz oben zu“

WSV-Coach Heilmeier bleibt seiner Linie treu und möchte wie schon vor dem Auftaktspiel, „dass mein Team beweist, dass es mithalten kann in der Bezirksliga“. Der erste Dreier wurde mit dem 2:0-Sieg gegen Fatih Spor Ingolstadt eingefahren, „und dieser Sieg nimmt uns ganz viel Druck weg vor dem Spiel in Freising“.

Für Heilmeier ist der SEF „klarer Favorit und nicht nur in diesem Spiel, sondern auch, wenn es um die Aufstiegsplätze geht“. Nach einem Jahrzehnt Landesliga musste der Traditionsclub, der für seine hervorragende Nachwuchsarbeit bekannt ist, in die Bezirksliga absteigen.

„Mit den Plätzen fünf und vier waren sie ja schon vorne dabei, aber diese Saison traue ich Freising, auch wegen einiger hochkarätiger Neuzugänge, einen Platz ganz oben zu“, so Heilmeiers Prognose. Zum Auftakt reichte es vor 550 Zuschauern im Nachbarduell bei Aufsteiger Palzing noch zu einem 2:2, nachdem Torhüter Jonas Trost bereits nach 12 Minuten mit Roter Karte vom Platz musste. Den 2:2-Ausgleichstreffer noch vor der Pause hatte der vom FC Schwaig gekommene Joshua Steindorf markiert.

„Unser Kader ist komplett“, berichtet der WSV-Coach. Und das nach dem beiderseits äußerst intensiv geführten Auftaktmatch. Heilmeier: „Wir haben keine Verletzten, und Raphael Hösl ist aus dem Urlaub zurück, jetzt gibt es am Donnerstag noch ein leichtes Abschlusstraining und dann entscheiden wir, mit welcher Besetzung wir anfangen“. Ein Trainer-Wiedersehen gibt es auch mit Freisings Alexander Schmidbauer. „Ja, der war eine Saison in Kirchasch, da hatten wir miteinander zu tun“, erinnert Heilmeier an die Saison 21/22, die erste des WSV in der Kreisliga.⇥Tipp: 2:2