„Flutlichtspiel, da hat jeder Bock“ – Poing empfängt den SV Hohenlinden

Herliner erwarten Herausforderung in Poing. In der Kreisklasse 6 steht das Nachholspiel zwischen dem TSV Poing und dem SV Hohenlinden an.
Zu einer Nachholpartie des zweiten Spieltags in der Kreisklasse 6 (München) empfängt der TSV Poing heute Abend um 20 Uhr den SV Hohenlinden auf dem Sportgelände am Hanselbrunn. Die Gäste reisen dabei mit der Empfehlung von zwei Siegen an und können mit einem weiteren Dreier die Tabellenspitze erklimmen.
„Jeder ist heiß auf die ersten drei Punkte. Und es ist ein Flutlichtspiel, da hat jeder Bock.“ Poings Co-Trainer Florian Muck zeigt sich also erwartungsfreudig auf das Duell und speist seine Zuversicht auch aus den letzten Eindrücken. „Die letzten Urlauber sind zurück, wir haben einen vollen Kader.“ Und mit allen Mann an Bord mache eben auch das Training mehr Spaß.
Allerdings muss für einen Heimsieg heute eine höhere Durchschlagskraft im Strafraum als zuletzt beim torlosen Remis in Forstinning an den Tag gelegt werden. Noch nicht dabei helfen kann Spielertrainer Stefan de Prato, der sich aber auf dem Weg der Besserung befindet. „Er wird an der Seitenlinie stehen, aber noch nicht spielen können“, verrät Muck schon einmal.
Ein „paar Angeschlagene und Verletzte“ meldet Spielertrainer Sebastian Ittlinger derweil aus dem Herliner Lager. Ob diese noch fit werden, ließ sich nach dem Abschlusstraining am Dienstag noch nicht sagen, fehlen werden auf alle Fälle Noah Haberl (beruflich verhindert) und Max Prünster (längere Verletzungspause).
Nicht zu überschwänglich wollte Sebastian Ittlinger seine Mannschaft trotz der schon erreichten zwei Siege loben: „Es ist nicht alles Gold, was glänzt, es war nicht alles überragend. Aber die Ergebnisse stimmen.“ Ein 2:1 gegen den VfB Forstinning mit dem Siegtor in letzter Minute und ein 4:2 gegen den ASV Glonn nach 0:2-Rückstand füllten das Punktekonto also schon reichlich.
Mit dem TSV Poing erwartet der Herliner Defensivakteur den bislang herausforderndsten Gegner. „Poing hat ein paar richtig gute Fußballer, das sind keine Bratwürste. Poing wird in der Liga eine gute Rolle spielen.“