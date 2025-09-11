FB KK Hohenlinden (schwarz) Tom Küverling – Foto: Sro

„Flutlichtspiel, da hat jeder Bock" – Poing empfängt den SV Hohenlinden

Herliner erwarten Herausforderung in Poing. In der Kreisklasse 6 steht das Nachholspiel zwischen dem TSV Poing und dem SV Hohenlinden an.

Zu einer Nachholpartie des zweiten Spieltags in der Kreisklasse 6 (München) empfängt der TSV Poing heute Abend um 20 Uhr den SV Hohenlinden auf dem Sportgelände am Hanselbrunn. Die Gäste reisen dabei mit der Empfehlung von zwei Siegen an und können mit einem weiteren Dreier die Tabellenspitze erklimmen. „Jeder ist heiß auf die ersten drei Punkte. Und es ist ein Flutlichtspiel, da hat jeder Bock.“ Poings Co-Trainer Florian Muck zeigt sich also erwartungsfreudig auf das Duell und speist seine Zuversicht auch aus den letzten Eindrücken. „Die letzten Urlauber sind zurück, wir haben einen vollen Kader.“ Und mit allen Mann an Bord mache eben auch das Training mehr Spaß.

Heute, 20:00 Uhr TSV Poing TSV Poing SV Hohenlinden Hohenlinden 20:00 PUSH Allerdings muss für einen Heimsieg heute eine höhere Durchschlagskraft im Strafraum als zuletzt beim torlosen Remis in Forstinning an den Tag gelegt werden. Noch nicht dabei helfen kann Spielertrainer Stefan de Prato, der sich aber auf dem Weg der Besserung befindet. „Er wird an der Seitenlinie stehen, aber noch nicht spielen können“, verrät Muck schon einmal.