Flutlichtspiel bei Meteor - Abstiegskracher in Moabit

Der sechste Spieltag der Landesliga Staffel 2 verspricht Hochspannung. Während Spitzenreiter SSC Teutonia und Verfolger Stern Marienfelde ihre makellosen Serien verteidigen wollen, hoffen die punktlosen Kellerkinder endlich auf die ersten Zähler. Dazu stehen mit Köpenick gegen Inter II und Viktoria II gegen Türkiyemspor echte Offensiv-Highlights auf dem Programm. Unter Flutlicht eröffnet Meteor 06 gegen Schlusslicht Kladow – ein Auftakt, der gleich die Schlagzahl vorgibt
Der Spieltag eröffnet mit einem Flutlichtspiel im Wedding. Meteor 06 ist nach dem 2:0 bei Aufsteiger Wannsee weiter oben dran und steht mit zehn Punkten auf Rang fünf. Trainer Demircan Dikmen vertraut dabei auf Torjäger Simon Böhm, der bereits sieben Mal getroffen hat. Gäste-Trainer Sercan Kara erlebte am Wochenende ein bitteres 0:1 gegen den Köpenicker FC. Kladow ist Vorletzter, noch ohne Punkt, und hat mit 23 Gegentoren die schwächste Defensive. Die Favoritenrolle liegt klar bei Meteor, doch gerade solche Spiele bergen ihre Tücken.
Der Köpenicker FC bleibt durch das knappe 1:0 bei Kladow an der Spitze dran und ist mit 13 Punkten Tabellendritter. Trainerduo Marco Hamann und Paul Weinholz baut vor allem auf Stürmer Daniel Bohnsack, der mit neun Treffern die Torjägerliste anführt. Gegner Inter II unter Yannik Lüdtke lieferte sich am letzten Spieltag ein Spektakel, unterlag aber 3:4 gegen den Spitzenreiter SSC Teutonia. Joshua Senne, bereits fünfmal erfolgreich, sorgt immer für Gefahr. Ein echtes Offensivduell ist zu erwarten – auch wenn die Defensive bei Inter anfällig wirkt.
Hansa 07 musste sich am Sonntag bei Viktoria II knapp mit 2:3 geschlagen geben, bleibt aber mit neun Punkten auf Platz sieben gut im Rennen. Trainer Patrick Fischer setzt auf Yasin Can, der mit sechs Toren und zwei Vorlagen zum Liga-Topscorer zählt. Der Gegner aus Marienfelde gewann mit 1:0 in Stralau und steht weiter makellos mit fünf Siegen auf Platz zwei. Coach Maximilian Bunde hat aus einer stabilen Defensive heraus ein Spitzenteam geformt, das bislang nur zwei Gegentore kassierte. Ein echtes Verfolgerduell, das viel Spannung verspricht.
Der SSC Teutonia ist die Übermannschaft der Liga: fünf Spiele, fünf Siege, 29:6 Tore. Trainer Matthias Wolk konnte sich auch beim 4:3-Sieg in einem Offensiv-Feuerwerk bei Inter II auf seine Torjäger verlassen. Marvin Kubens (6 Tore, 2 Vorlagen) und Phelan Ackerschewski (5 Tore, 6 Vorlagen) wirbeln nach Belieben. Kubens fehlt wegen eines Verkehrsunfalls wohl noch zwei Wochen. Gegner Mahlsdorf II, trainiert von Mirko Wilke, verlor zuletzt unglücklich mit 1:2 gegen Hermsdorf, bleibt aber mit sechs Punkten im Mittelfeld. Christian Preiss ist mit fünf Treffern gefährlich, doch gegen den Tabellenführer ist Mahlsdorf klarer Außenseiter.
Am Gesundbrunnen treffen zwei Aufsteiger aufeinander – und beide stehen mit dem Rücken zur Wand. Union 06, trainiert von Marcel Marschalky, ging beim 3:10-Debakel in Biesdorf unter und bleibt punktlos Letzter. Ähnlich ergeht es Axel Vogel mit Wannsee, das 0:2 gegen Meteor verlor und ebenfalls ohne Zähler auf Platz 14 steht. Für beide Teams gilt: Wer dieses Spiel verliert, steckt noch tiefer im Tabellenkeller fest. Die ersten Punkte sind Pflicht, sonst wird es früh ungemütlich.
Liria unter Trainer Arber Shuleta kämpfte sich zuletzt zu einem 0:0 bei Türkiyemspor, wartet aber weiter auf den ersten Saisonsieg. Mit nur einem Punkt ist der Traditionsklub Zwölfter. Hoffnung macht Torjäger M. Hassanzadeh, der schon drei Treffer erzielte. Fortuna Biesdorf II hat nach dem 10:3-Schützenfest gegen Union mächtig Selbstvertrauen getankt. Trainer Roy-Marvin Laumer darf sich auf Stürmer B. Standt (4 Tore in 3 Spielen) und Dustin Bernicke (ebenfalls 4 Tore) verlassen. Ein Duell zwischen verzweifelter Siegessehnsucht und Offensivpower.
Hermsdorf setzte mit dem 2:1-Sieg bei Mahlsdorf ein Ausrufezeichen und steht mit 13 Punkten als Vierter oben drin. Trainer Tobias Röttgen kann sich auf Jan Oberstein (4 Tore) und Jeremy Schneider (3 Tore, 1 Assist) verlassen. Berolina Stralau dagegen ist noch punktlos Tabellenfünfzehnter. Interimstrainer Patric Veen muss zuletzt ein 0:1 gegen Marienfelde hinnehmen. Mit nur vier Toren in fünf Spielen fehlt es an Durchschlagskraft. Hermsdorf geht klar als Favorit ins Spiel – alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.
Ein Duell auf Augenhöhe: Viktoria II steht nach dem 3:2 gegen Hansa mit neun Punkten auf Platz neun. Trainerteam bei den Himmelblauen setzt auf Angreifer Vito Everett Dieckert und Rayan Ait Manssour, die jeweils dreimal trafen. Türkiyemspor von Deniz Özkaya spielte zuletzt 0:0 gegen Liria und bleibt mit zehn Punkten Sechster. Vorne fehlt bislang der richtige Knipser, aber die Defensive ist mit nur einem Gegentor die beste der Liga. Hier prallen Offensivdrang und Abwehrbollwerk aufeinander – ein echtes Highlight zum Abschluss des Spieltags.
