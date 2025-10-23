Flutlichtspiel auf dem „grünen Teppich“ ‒ ASV zu Gast in Freising

Flutlichtspiel auf einem „Teppich“: Das Spiel in Freising ist für Niklas Kiermeier und seine Teamkollegen vom ASV Dachau etwas Besonderes. – Foto: Habschied

Die Bezirksliga-Fußballer des ASV Dachau sind an diesem Freitag zu Gast in Freising – nicht gerade der Lieblingsgegner.

Die Bezirksliga-Fußballer des ASV Dachau gehen mit großer Vorfreude in das Gastspiel am Freitagabend (19.30 Uhr) beim SE Freising. Ein Grund dafür ist der für Bezirksliga-Verhältnisse hervorragende Rasen im Stadion Savoyer Au. „Es ist wahrscheinlich der Beste der Liga“, sagt ASV-Trainer Matthias Koston. „und ein Flutlichtspiel am Freitagabend hat immer etwas Besonderes.“ Das Ziel der Gäste: „Wir wollen es besser machen als letzte Saison.” Dachau verlor beide Spiele gegen Freising. Vor allem das 1:2 im Rückspiel Ende März mit dem entscheidenden Gegentreffer in der Nachspielzeit wirkte nach.

Wehgetan hat den Dachauern auch das Spiel am vergangenen Wochenende – trotz des 1:0-Siegs gegen Fatih Ingolstadt. Der Tabellenzweite agierte gegen das punktlose Schlusslicht zu träge und uninspiriert. „Wir haben das Spiel deutlich aufgearbeitet“, so Koston. „So wollen wir künftig jedenfalls nicht mehr auftreten.“ Eine solche Leistung wird in Freising kaum reichen – auch wenn die Freisinger noch nicht auf ihrem Topniveau sind. „Trotzdem ist das eine starke Mannschaft mit sehr guten Einzelspielern“, betont der Dachauer Trainer.