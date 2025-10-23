Flutlichtspiel auf dem „grünen Teppich“

Die Bezirksliga-Fußballer des ASV Dachau sind an diesem Freitag zu Gast in Freising – nicht gerade der Lieblingsgegner.

Die Bezirksliga-Fußballer des ASV Dachau gehen mit großer Vorfreude in das Gastspiel am Freitagabend (19.30 Uhr) beim SE Freising. Ein Grund dafür ist der für Bezirksliga-Verhältnisse hervorragende Rasen im Stadion Savoyer Au. „Es ist wahrscheinlich der Beste der Liga“, sagt ASV-Trainer Matthias Koston. „und ein Flutlichtspiel am Freitagabend hat immer etwas Besonderes.“

Das Ziel der Gäste: „Wir wollen es besser machen als letzte Saison.” Dachau verlor beide Spiele gegen Freising. Vor allem das 1:2 im Rückspiel Ende März mit dem entscheidenden Gegentreffer in der Nachspielzeit wirkte nach.

Wehgetan hat den Dachauern auch das Spiel am vergangenen Wochenende – trotz des 1:0-Siegs gegen Fatih Ingolstadt. Der Tabellenzweite agierte gegen das punktlose Schlusslicht zu träge und uninspiriert. „Wir haben das Spiel deutlich aufgearbeitet“, so Koston. „So wollen wir künftig jedenfalls nicht mehr auftreten.“

Eine solche Leistung wird in Freising kaum reichen – auch wenn die Freisinger noch nicht auf ihrem Topniveau sind. „Trotzdem ist das eine starke Mannschaft mit sehr guten Einzelspielern“, betont der Dachauer Trainer.

Koston denkt dabei vor allem an die torgefährliche Offensive um Fabrizio Brandes, Christian Schmuckermeier, Kapitän Felix Fischer und Joshua Steindorf. Das Quartett erzielte 29 der 34 Freisinger Treffer. Elf davon gehen auf das Konto Steindorfs, der zuletzt allerdings fünf Spiele pausieren musste.

Auf das Wiedersehen mit seinem guten Kumpel und ehemaligen Spieler Maximilian Schaar freut sich Koston besonders – doch am Freitag ruht die Freundschaft für 90 Minuten. „Wir müssen aufpassen auf ihr Kombinationsspiel und dürfen sie nicht in isolierte Eins-gegen-eins-Duelle kommen lassen. Da sind sie sehr stark.“

Ob der ASV personell aus dem Vollen schöpfen kann, ist unklar. Eine Grippewelle hat den Kader zuletzt geschwächt. „Wir werden sehen, wer im Vollbesitz seiner Kräfte ist und dann entscheiden“, sagt Koston, der „mindestens einen Punkt” als Ziel ausgegeben hat. Gegen einen Sieg hätte er freilich nichts – auch, weil Dachau seit dem gemeinsamen Abstieg 2023 in vier Duellen mit dem SEF nur einen Zähler holte.