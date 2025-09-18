Flutlichtspiel an der Westkampfbahn: "150% Einsatzbereitschaft"

Am Freitagabend empfängt der 1. FC Düren den FC Hennef zur Eröffnung des vierten Spieltags der Mittelrheinliga. Nach einem durchwachsenen Saisonstart sind beide Teams gefordert: Düren rangiert nach drei Spielen mit drei Punkten auf Rang zwölf, Hennef ist mit nur einem Zähler Vorletzter. Während Düren am vergangenen Wochenende beim 1:4 in Vichttal die zweite Niederlage kassierte, unterlag Hennef Fortuna Köln II klar mit 0:4.

Dürens Trainer Luca Lausberg sieht sein Team nach dem Umbruch noch in einem Findungsprozess, bleibt aber zuversichtlich: „Wir haben die Niederlage in Vichttal realistisch aufgearbeitet und wissen, wo wir nach dem Komplettumbruch aktuell stehen. Die Fehlerquote im eigenen Ballbesitz war am Sonntag im zweiten Durchgang deutlich zu hoch, da müssen wir insgesamt sauberer werden."

Auf heimischer Anlage erwarte man einen spielstarken Gegner. "Ich erwarte einen offenen Schlagabtausch. Freitagabend, Flutlicht, Westkampfbahn und ein super Rasenplatz sollten Ansporn genug sein, um am Freitag die bestmögliche Leistung auf den Platz zu bringen. Das wird ein intensives Match, wir wollen aber unsere Prinzipien beibehalten und am Ende hoffentlich mit unseren Fans feiern", so der 31-Jährige Coach des Absteigers.

In Hennef ist die Stimmung trotz Fehlstart nicht gänzlich negativ. "Wir hatten am Dienstag ein intensives Training. Darüber hinaus steht die Aufbereitung der 0:4-Niederlage und dann auch die Planung, wie es künftig besser sein soll. Die Mannschaft hat sich gestern nach dem Training lange zusammengesessen, an der Gemeinschaft gearbeitet und einen netten Abend nach dem Training miteinander verbracht, was mit Sicherheit dazu beitragen wird, diese positive Stimmung auf den Platz zu übertragen", schildert Hennefs Sportlicher Leiter Frank Fußhöller.

Fußhöller: "Gegner, der auf Augenhöhe ist"

Von seiner Mannschaft erwartet er am Freitagabend eine klare Reaktion: „Unabhängig von allem ist aber natürlich das Team gefordert. Ich erwarte eine Reaktion von der Truppe, 150-prozentige Einsatzbereitschaft, mannschaftliche Geschlossenheit und dann fahren wir am Freitagabend nach Düren, um da auf jeden Fall nicht mit leeren Händen wieder nach Hause zu fahren. Ich erwarte einen Gegner, der mit uns auf Augenhöhe ist. Es ist einfach Basic-Basic-Basic-Arbeit gefragt. Konsequent verteidigen, rigoros die Zweikämpfe führen und einfachen Fußball spielen. Dann werden wir da in Düren mit Sicherheit was mitnehmen. Davon bin ich überzeugt.“