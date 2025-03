Flutlichtromantik in Kuckum – Bleibem Sie an der Spitze?

– Foto: Miriam Senft

Der 19. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg verspricht packende Begegnungen. Während an der Spitze Niersquelle Kuckum, Union Würm-Lindern und TuS Rheinland Dremmen um die besten Plätze kämpfen, stehen im Tabellenkeller wichtige Partien an.

Spitzenspiel am Freitagabend Tabellenführer Kuckum trifft auf Roland Millich, das mit sechs Punkten Rückstand noch auf Tuchfühlung mit den oberen Plätzen bleibt. Millichs Trainer Roy Mühlenberg warnt vor der Qualität des Gegners: “Die erste Halbzeit gegen Breberen war sehr überzeugend. Die zweite Halbzeit war nicht mehr so stark. Wenn wir an die Leistung der ersten Halbzeit anknüpfen, wäre ich mit einem Unentschieden in Kuckum zufrieden. Ich habe das Pokalspiel von Kuckum gegen Uevekhoven gesehen und weiß, was auf uns zukommen wird. Jede Position ist mit viel Qualität besetzt. Um etwas Zählbares mitnehmen zu können, muss am Freitag alles passen.”Millich wird alles daransetzen, um den Spitzenreiter zu ärgern – für Kuckum geht es um die Verteidigung der Tabellenführung.

Heute, 19:00 Uhr Niersquelle Kuckum Kuckum Roland Millich Millich 19:00 PUSH

„Wir können zuhause jeden schlagen!“

Schlusslicht Kückhoven empfängt Dynamo Erkelenz, das mit einer starken Defensive anreist. Doch Kückhovens Trainer Daniel Fliegen zeigt sich kämpferisch: “Ich denke, man hat gesehen, dass wir zu Hause jeden schlagen können. Das haben wir gegen Brachelen bewiesen, sodass wir uns vor Dynamo auch nicht verstecken müssen. Wir gehen mit breiter Brust in das Spiel. Wenn man sich jetzt unsere Ergebnisse anschaut, haben wir in allen drei Spielen kämpferisch 100 Prozent gegeben. Ich kann meiner Mannschaft da gar nichts vorwerfen. Gegen Brachelen haben wir unsere Leistung zu 110 Prozent umgesetzt, gegen Selfkant haben wir eine richtig gute Moral bewiesen, und gegen Dremmen war auch mehr drin. Aber seitdem ich das Traineramt übernommen habe, haben wir sehr viel mit Verletzungen zu tun – das habe ich so noch nie erlebt. Drei Kreuzbandrisse, dazu zwei weitere Verletzte aus dem Freundschaftsspiel gegen Helpenstein, und jetzt kommen noch zwei weitere Ausfälle hinzu. Gegen Dremmen hatte ich nur drei Auswechselspieler, und das waren alles Jungs aus der Zweiten. Personell pfeifen wir aus dem letzten Loch. Aber die Jungs sind alle hochmotiviert und arbeiten weiter. Deshalb müssen wir uns vor Dynamo nicht verstecken. Unser Kapitän ist dann auch wieder dabei, was die Sache für Dynamo sicherlich nicht einfacher machen wird. Dynamos Trainer Stanislav Makarov betont unterdessen die Dringlichkeit eines Sieges: “Zu dem Spiel kann ich eigentlich nicht viel sagen, außer: Wenn man unsere Bilanz in der Rückrunde ansieht – sechs geschossene Tore und ein Gegentor nach drei Spielen –, sind uns dafür fünf Punkte viel zu wenig. Das heißt für uns, wir brauchen am Wochenende einen Sieg. Was gegen stark kämpfende, junge Kückhovener auf deren zurzeit nicht optimalen Rasen nicht einfach wird, obwohl sie in der Tabelle nicht gut dastehen.” Für beide Teams steht also einiges auf dem Spiel.

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr Germania Kückhoven Kückhoven FC Dynamo Erkelenz Dynamo 15:00 PUSH

Harte Aufgabe für Dremmen Ein Topspiel zwischen zwei formstarken Teams: Selfkant hat drei Siege in Folge geholt und sich im Winter nochmals verstärkt. Dremmens Trainer Kevin Jansen sieht seine Mannschaft nicht als Favoriten: “Nach der Pflichtaufgabe am vergangenen Wochenende haben wir mit dem SC Selfkant eine Mannschaft vor der Brust, die super in die Rückrunde gestartet ist. Drei Siege aus drei Spielen sprechen für sich. Zudem hat sich die Truppe von Sascha Mensch nochmal verstärkt im Winter. Uns erwartet somit eine harte Aufgabe im Selfkant, und wir gehen definitiv nicht als Favorit in diese Partie.” Für Dremmen geht es darum, den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren – für Selfkant um den nächsten Coup.