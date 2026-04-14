Flutlichtpremiere im Titelrennen: Atlas empfängt Bersenbrück Tabellenführer SV Atlas Delmenhorst trifft im Nachholspiel auf den sechstplatzierten TuS Bersenbrück – besonderes Ambiente an der Düsternortstraße von red · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Erstmals wird im Stadion an der Düsternortstraße ein Abendspiel unter Flutlicht ausgetragen – und das in einer entscheidenden Phase der Saison. Tabellenführer SV Atlas Delmenhorst empfängt den formstarken TuS Bersenbrück, der zuletzt ein deutliches Ausrufezeichen setzte.

Am Mittwochabend (15. April) steht in der Oberliga Niedersachsen ein Nachholspiel mit besonderer Note an. Der SV Atlas Delmenhorst trifft im heimischen Stadion an der Düsternortstraße auf den TuS Bersenbrück – und das erstmals unter Flutlichtbedingungen. Neben der sportlichen Brisanz sorgt auch die ungewohnte Anstoßzeit für zusätzliche Aufmerksamkeit. Während Atlas die Tabellenführung behauptet und den Vorsprung auf Verfolger Heeslinger SC (47 Punkte) verteidigen will, kämpft Bersenbrück um den Anschluss an die Spitzengruppe.

Atlas mit knappen Erfolgen an der Spitze Der SV Atlas Delmenhorst geht mit einem 1:0-Heimsieg gegen den FC Verden 04 in die Partie. Der Tabellenführer präsentierte sich dabei einmal mehr pragmatisch und defensiv stabil. In der entscheidenden Phase der Saison zählt für die Mannschaft von Trainer Key Riebau vor allem die Punktausbeute – unabhängig von der spielerischen Ausgestaltung. Mit nur 26 Gegentoren stellt Atlas weiterhin eine der besten Defensiven der Liga und bildet damit das Fundament für die Tabellenführung.