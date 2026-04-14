Flutlichtpremiere im Titelrennen: Atlas empfängt Bersenbrück

Erstmals wird im Stadion an der Düsternortstraße ein Abendspiel unter Flutlicht ausgetragen – und das in einer entscheidenden Phase der Saison. Tabellenführer SV Atlas Delmenhorst empfängt den formstarken TuS Bersenbrück, der zuletzt ein deutliches Ausrufezeichen setzte.
Am Mittwochabend (15. April) steht in der Oberliga Niedersachsen ein Nachholspiel mit besonderer Note an. Der SV Atlas Delmenhorst trifft im heimischen Stadion an der Düsternortstraße auf den TuS Bersenbrück – und das erstmals unter Flutlichtbedingungen. Neben der sportlichen Brisanz sorgt auch die ungewohnte Anstoßzeit für zusätzliche Aufmerksamkeit.
Während Atlas die Tabellenführung behauptet und den Vorsprung auf Verfolger Heeslinger SC (47 Punkte) verteidigen will, kämpft Bersenbrück um den Anschluss an die Spitzengruppe.
Der SV Atlas Delmenhorst geht mit einem 1:0-Heimsieg gegen den FC Verden 04 in die Partie. Der Tabellenführer präsentierte sich dabei einmal mehr pragmatisch und defensiv stabil. In der entscheidenden Phase der Saison zählt für die Mannschaft von Trainer Key Riebau vor allem die Punktausbeute – unabhängig von der spielerischen Ausgestaltung.
Mit nur 26 Gegentoren stellt Atlas weiterhin eine der besten Defensiven der Liga und bildet damit das Fundament für die Tabellenführung.
Der TuS Bersenbrück reist mit Rückenwind nach Delmenhorst. Beim 4:1-Auswärtssieg gegen den BSV Rehden überzeugte die Mannschaft vor allem offensiv und unterstrich ihre Qualität im Angriffsdrittel.
Mit 55 erzielten Treffern gehört Bersenbrück zu den torgefährlichsten Teams der Liga. Gleichzeitig zeigte die Hinrunde jedoch, dass die Mannschaft gegen Spitzenteams nicht immer konstant punktet.
Neben der sportlichen Ausgangslage rückt auch das Umfeld in den Fokus. Erstmals wird im Stadion an der Düsternortstraße ein Abendspiel unter Flutlicht ausgetragen – ein Novum, das für eine besondere Atmosphäre sorgen dürfte.
Allerdings befindet sich das Stadion aktuell im Umbau, was die Kapazität vorübergehend einschränkt. Der Verein rechnet mit großem Zuschauerandrang und empfiehlt eine frühzeitige Anreise. Die Zugangswege bleiben größtenteils unverändert, allerdings ist das Kartenkontingent begrenzt.
Das Nachholspiel bietet beiden Mannschaften eine wichtige Gelegenheit zur Standortbestimmung. Atlas kann mit einem weiteren Sieg seine Spitzenposition festigen und den Druck auf die Verfolger erhöhen. Bersenbrück hingegen hat die Chance, mit einem Erfolg näher an die oberen Tabellenplätze heranzurücken.
Unter Flutlicht und vor vollen Rängen dürfte sich damit ein intensives Duell entwickeln – mit Bedeutung weit über einen gewöhnlichen Nachholspieltag hinaus.