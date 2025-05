Noch verfügt das Manfred-Zollner-Stadion in Vilzing nicht über die vom BFV geforderte Flutlichtanlage. – Foto: Tobias Schätzlein

Flutlichtpflicht: So sieht`s in Vilzing & Hankofen aus Warten auf grünes Licht von den Behörden bei der DJK +++ Die SpVgg will nach Saisonende loslegen

Ab der kommenden Saison müssen auch die DJK Vilzing und die SpVgg Hankofen-Hailing über eine leistungsstarke Flutlichtanlage auf dem Hauptspielfeld verfügen, wollen die beiden ostbayerischen Topteams - ungeachtet der sportlichen Qualifikation - weiter in der Regionalliga Bayern mitmischen. So wollen es die Zulassungsstatuten des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV). Noch ist aber weder am Huthgarten noch am Reißinger Bach etwas von einer neuen Flutlichanlage zu sehen. Die Zeit drängt also. Wir haben uns mal umgehört.

Die DJK Vilzing hat mit dem Klassenerhalt sportlich die Voraussetzungen für ein weiteres Jahr Regionalliga am Huthgarten geschaffen. Die Hürde "Flutlicht" muss allerdings noch genommen werden. Nun hat sich in der Hinsicht - zumindest sichtbar - noch nicht viel getan im Manfred-Zollner-Stadion. Abteilungsleiter Roland Dachauer gibt sich aber betont entspannt: "Der Bauantrag liegt bei den Behörden und wir sind im Austausch mit Anbietern. Wir stehen quasi in den Startlöchern und warten nun auf den offiziellen Bescheid, dass wir loslegen können. Die Errichtung der Flutlichtanlage ist dann an und für sich kein großer Akt."





Die Mühlen in den Behörden mahlen bekanntlich langsam. Hat die DJK Vilzing mehrere Optionen in der Schublade, falls das Ganze nicht wie erhofft zügig voranschreitet? "Wenn wir keine Baugenehmigung erhalten, dann müssen wir improvisieren", schmunzelt Dachauer, um dann allerdings zu betonen: "Wir haben als einzige Spielstätte für die Saison 2025/26 das Manfred-Zollner-Stadion in Vilzing angegeben. Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass wir das Vorhaben in Kürze auch umsetzen können."

Hankofen: Nach Saisonende beginnen die Bauarbeiten.