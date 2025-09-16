Flutlichtpartie am Donnerstag – Rosenthal: „Wird ein Kampfsspiel"

Zum Auftakt des 7. Spieltags der Bezirksliga 1 Hannover tritt der FC Sulingen am Donnerstagabend (20 Uhr) beim TuS Wagenfeld an – und geht dabei als klarer Außenseiter ins Flutlichtspiel. Die personelle Lage beim FC hat sich nach der Niederlage gegen Leese noch einmal verschärft: Neben dem gesperrten Jonas Rucks (Rot) fällt auch Frithjof Lohmeier verletzt aus.

Trainer Stefan Rosenthal schlägt vor dem Spiel einen betont demütigen Ton an: „Wir fahren als absoluter Underdog in dieses Spiel. Die Favoritenrolle liegt ganz klar bei Wagenfeld.“ Die Mannschaft von Trainer Michael Hohnstedt hat sich nach durchwachsenem Start gefangen und zuletzt einen ungefährdeten 3:1-Auswärtssieg beim TV Stuhr gefeiert. Doppel-Torschütze Chris Brüggemann sowie Finn-Arne Plümer zeigten sich dabei in Torlaune.

Wagenfeld rangiert mit neun Punkten aus sechs Spielen auf Platz acht und hat Tuchfühlung zur Spitzengruppe. Beim FC Sulingen hingegen droht der Anschluss verloren zu gehen: Die jüngste Heimpleite gegen Leese war bereits die dritte Saisonniederlage. Die Stimmung im Lager der Rosenthal-Elf ist angespannt, doch kampflos will sich die Mannschaft nicht geschlagen geben. „Die Jungs werden sich verausgaben“, so der Trainer. „Wir werden alles raushauen, was wir haben – mit dem Material, das uns zur Verfügung steht.“

Personell improvisiert Sulingen derzeit Woche für Woche. Rosenthal beklagt nicht nur Verletzungen, sondern auch andere Ausfälle, etwa durch private Verpflichtungen. Dennoch will man in Wagenfeld ein Zeichen setzen – auch wenn die Rahmenbedingungen nicht ideal sind. „Donnerstagabend, ohne Flutlicht – das wird eine echte Herausforderung“, so Rosenthal. „Aber wir haben Lust auf dieses Spiel.“