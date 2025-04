Flutlichtkracher in Erlbach: »Haben nichts mehr in der eigenen Hand«

Was anfangen mit diesem 1:1 gegen die Junglöwen? Freilich, der Ausgleich fiel erst weit in der Nachspielzeit, also ist es durchaus ein gewonnener Punkt. Aber im Titelrennen der Bayernliga Süd war das Remis vergangenen Samstag zu wenig für den SV Schalding-Heining. Der SVS befindet sich mitten in den Wochen der Wahrheit. Am morgigen Freitagabend geht`s weiter mit dem gefühlten Derby beim Tabellenzweiten SV Erlbach, am kommenden Dienstag kommt dann der FC Pipinsried an den Reuthinger Weg. Aus Schaldinger Sicht müssen eigentlich zwei Siege her, ansonsten droht der vorzeitige K.o. im Kampf um den Aufstieg...