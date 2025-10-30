 2025-10-30T09:37:45.468Z

Allgemeines
Flutlichtkracher: Erster gegen Zweiter beim TSV Köngen

Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht aller Partien des 12. Spieltags

LL Württemberg St. 2
FV Sontheim
TSV Köngen
1.FC Eislin.
Echterdingen

Der 12. Spieltag in der Landesliga Württemberg. Staffel 2. bringt das Gipfeltreffen und zugleich Richtungsduelle im breiten Tabellenmittelfeld. Während oben knappe Abstände um die Herbstmeisterschaft ringen, geht es unten um dringend benötigte Punkte.

Morgen, 19:30 Uhr
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
19:30

Spitzenspiel Erster gegen Zweiten: Der Aufsteiger führt mit 28 Punkten und stabiler Bilanz (25:14), der Verfolger liegt vier Zähler dahinter bei deutlicher Offensivkraft (28:16). Kontrolle im Zentrum und Standardschärfe könnten die Weichen stellen.

Morgen, 19:30 Uhr
VfL Sindelfingen
VfL SindelfingenSindelfingen
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
19:30

Das kompakte Mittelfeldteam (19 Punkte, 23:20) empfängt den Absteiger aus der unteren Zone (9 Punkte, 12:24). Die Gastgeber bringen mehr Balance mit, der Gast braucht Effizienz, um die Statistik zu drehen.

Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
14:30live

Der Fünfte (22 Punkte, 18:17) trifft auf den Neunten (19 Punkte, 20:18) – beide mit engen Torverhältnissen. Viel spricht für ein geduldiges Spiel, in dem Details an der Strafraumkante entscheiden.

Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
14:30

Der Vierzehnte (7 Punkte, 15:25) bekommt es mit einem offensivstarken Gegner aus dem oberen Mittelfeld zu tun (Siebter, 19 Punkte, 29:24). Der Außenseiter benötigt Kompaktheit, der Favorit klare Wege in die Tiefe.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
14:30

Der Aufsteiger auf Rang zwölf (10 Punkte, 9:25) erwartet das Schlusslicht ohne Zähler (0 Punkte, 4:36). Stabilität gegen Durchbrüche über die Flügel dürfte zur Leitfrage werden.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
14:30

Der Fünfzehnte (7 Punkte, 21:35) trifft auf den Vierten (22 Punkte, 26:17). Setzt sich die bessere Statik der Gäste durch, braucht der Gastgeber Konterdisziplin, um im Spiel zu bleiben.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
14:30

Der Aufsteiger auf Platz drei (22 Punkte, 28:16) misst sich mit einem Gegner aus dem sicheren Mittelfeld (Zehnter, 17 Punkte, 24:12). Die Heimelf bringt mehr Durchschlagskraft ein, der Gast Stabilität in der Defensive.

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
15:00

Der Elfte (12 Punkte, 24:23) empfängt den Sechsten (20 Punkte, 29:13). Es ist ein Duell zwischen ordentlicher Torgefahr auf beiden Seiten und einer klareren Defensivbilanz beim Favoriten.

30.10.2025, 14:00 Uhr
Timo Babic