Flutlichtkracher: Erster gegen Zweiter beim TSV Köngen

Spitzenspiel Erster gegen Zweiten: Der Aufsteiger führt mit 28 Punkten und stabiler Bilanz (25:14), der Verfolger liegt vier Zähler dahinter bei deutlicher Offensivkraft (28:16). Kontrolle im Zentrum und Standardschärfe könnten die Weichen stellen.
Das kompakte Mittelfeldteam (19 Punkte, 23:20) empfängt den Absteiger aus der unteren Zone (9 Punkte, 12:24). Die Gastgeber bringen mehr Balance mit, der Gast braucht Effizienz, um die Statistik zu drehen.
Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
Der Fünfte (22 Punkte, 18:17) trifft auf den Neunten (19 Punkte, 20:18) – beide mit engen Torverhältnissen. Viel spricht für ein geduldiges Spiel, in dem Details an der Strafraumkante entscheiden.
Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
Der Vierzehnte (7 Punkte, 15:25) bekommt es mit einem offensivstarken Gegner aus dem oberen Mittelfeld zu tun (Siebter, 19 Punkte, 29:24). Der Außenseiter benötigt Kompaktheit, der Favorit klare Wege in die Tiefe.
So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Der Aufsteiger auf Rang zwölf (10 Punkte, 9:25) erwartet das Schlusslicht ohne Zähler (0 Punkte, 4:36). Stabilität gegen Durchbrüche über die Flügel dürfte zur Leitfrage werden.
So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Der Fünfzehnte (7 Punkte, 21:35) trifft auf den Vierten (22 Punkte, 26:17). Setzt sich die bessere Statik der Gäste durch, braucht der Gastgeber Konterdisziplin, um im Spiel zu bleiben.
So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Der Aufsteiger auf Platz drei (22 Punkte, 28:16) misst sich mit einem Gegner aus dem sicheren Mittelfeld (Zehnter, 17 Punkte, 24:12). Die Heimelf bringt mehr Durchschlagskraft ein, der Gast Stabilität in der Defensive.
So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
Der Elfte (12 Punkte, 24:23) empfängt den Sechsten (20 Punkte, 29:13). Es ist ein Duell zwischen ordentlicher Torgefahr auf beiden Seiten und einer klareren Defensivbilanz beim Favoriten.