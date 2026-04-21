Flutlicht,Frost und Fußball-Drama – SV Wolfegg zieht ins Viertelfinale von Michael Gauder · Gestern, 23:54 Uhr · 0 Leser

Es ist Dienstagabend am Wolfegger Eisweiher, Flutlicht an, die Temperaturen eher Kategorie „Tiefkühltruhe“ als Frühlingsgefühle – und trotzdem lag dieses ganz besondere Pokal-Knistern in der Luft. Gut drei Wochen nach dem ursprünglich angesetzten Termin an Gründonnerstag (der tatsächlich wegen Schnee abgesagt wurde – kein Aprilscherz!) stand nun endlich das Achtelfinale gegen den favorisierten Bezirksligisten SV Aichstetten an. Die Rollen waren vor dem Spiel klar verteilt: Hier der klassentiefere Kreisligist SV Wolfegg, dort der ambitionierte Gast aus Aichstetten aus der Bezirksliga. Doch wie jeder weiß, hat der Pokal seine eigenen Gesetze – und Wolfegg hatte sich fest vorgenommen, diese an diesem Abend neu zu schreiben.

Bereits vor Anpfiff gab es die erste überraschende in der Aufstellung: Stammtorhüter „Wuwu“ musste beruflich bedingt passen, für ihn rückte Marci „Mille“ Miller zwischen die Pfosten. Eine Personalie, die im Laufe des Abends noch epische Bedeutung bekommen sollte. Und der SVW legte los wie die Feuerwehr: In der 3. Minute schickte Luki Reinisch Goalgetter Dischl auf die Reise, der allein vor dem Torwart die Nerven behielt und „eiskalt wie eine Wolfschnauze“ zum 1:0 einschob. Traumstart aus Sicht der Heimelf !Doch wer dachte, das würde Sicherheit geben, wurde schnell eines Besseren belehrt. In der 8. Minute hatte Wolfegg gleich doppelt das Glück auf seiner Seite: Erst wurde ein Ball spektakulär von Innenverteidiger Jakob Jocham auf der Linie geklärt, dann krachte der Nachschuss an die Latte. Selbst Zimmermann Jocham zeigte sich schwer beeindruckt von diesem Hammer ans Gebälk - Dusel für den SVW! In der 12. Minute war es dann aber so weit: Nach einem langen Ball bekam Wolfegg die Kugel nicht geklärt, und Aichstettens Torjäger Timo Stölzle vollendete im Fallen artistisch zum 1:1. In der Folge verlor der SVW etwas den Faden. Viele Fehler im Aufbau, dazu die lautstarke Spielweise der Gäste – Wolfegg wirkte beeindruckt und fand lange nicht zurück ins Spiel. Kurz vor der Pause dann der nächste Nackenschlag: Nach einem Eckball stand ein Andreas Rock von Aichstetten mutterseelenallein und drosch das Leder humorlos aus kurzer Entfernung unter die Latte – 1:2 zur Halbzeit.