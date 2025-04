Die alte Flutlichtanlage in Bocholt. – Foto: Meiki Graff

Flutlichteinweihung in Bocholt: Schorch will gegen Lotte drei Punkte Regionalliga West: Bereits am Freitagabend empfängt Vorjahres-Vizemeister 1. FC Bocholt am heimischen Hünting Aufsteiger Sportfreunde Lotte zum vorletzten Saison-Heimspiel. Anlässlich des ersten Spiels unter Nutzung der neuen Flutlichtanlage soll es bereits unmittelbar vor Spielbeginn eine kleine Eröffnungszeremonie geben.

Der 29. Spieltag der Regionalliga West wird unter anderem durch die Begegnung zwischen dem 1. FC Bocholt und Top-Aufsteiger Sportfreunde Lotte am Freitagabend eröffnet. Die „Schwatten“ empfangen den Kontrahenten aus der oberen Tabellenhälfte am heimischen Hünting und weihen damit die neue Flutlichtanlage im Stadion ein, die erstmals zum Einsatz kommen wird. Christopher Schorch, der wie zum Wochenstart verkündet auch in der kommenden Spielzeit die Rolle des Teamchefs in Bocholt innehaben wird, spricht auf der Pressekonferenz vor der Partie über den anstehenden Gegner und zeigt sich optimistisch.

Gestern, 19:30 Uhr 1. FC Bocholt 1.FC Bocholt Sportfreunde Lotte SF Lotte 3 4 Abpfiff Mit einer 1:4-Klatsche im Gepäck fuhr der 1. FC Bocholt nach der Hinspielbegegnung mit dem Aufsteiger aus Lotte am 12. Spieltag zurück an den Hünting. Selbiges soll aus Sicht des Tabellenzehnten im Rückspiel am Freitag nicht erneut passieren, zudem soll auch die Erfolgsserie fortgesetzt werden, die seit der Übernahme von Christopher Schorch zum Auswärtsspiel beim KFC Uerdingen am 23. Spieltag aufgebaut wurde: Seither sind die „Schwatten“ aus den sechs Folgepartien ungeschlagen geblieben. Worauf es im Duell mit dem anstehenden Kontrahenten aus Lotte ankommt, um die Serie fortsetzen zu können, verrät der Teamchef in der Pressekonferenz vor dem Duell am Freitagabend.

Schorch: „Wollen zuhause am Hünting zeigen, wem der Hünting gehört“

Seit Montagnachmittag steht fest: Christopher Schorch bleibt auch über die Spielzeit hinaus Teamchef des 1. FC Bocholt. Die logische Konsequenz aus einer starken Bilanz, die Schorch seit der Übernahme der Mannschaft vorzuweisen hat und auch gegen Spitzenreiter MSV Duisburg in der Vorwoche fortgeführt werden konnte. Mit einem 1:1-Remis bestand die Schorch-Elf den Härtetest in der Schauinsland-Reisen-Arena, war zeitweise sogar die besser Mannschaft. Auch der 36-jährige Ex-Profi Schorch zeigt sich zufrieden mit Rückblick auf die Partie beim MSV: „Wir wussten was uns erwartet vor der Kulisse, sowohl die Wucht der Fans als auch einige Entscheidungen von uns haben dazu geführt, dass Duisburg am Ende mit Wucht ankam. Duisburg ist der stärkste Gegner der Liga, wir haben einen Punkt geholt und sind weiter ungeschlagen. Wir waren die ersten, die gegen Duisburg seit langem ein Tor erzielt haben,“ resultiert der Teamchef und ergänzt: „Ich bin unfassbar stolz, aber man strebt natürlich nach höherem, das vermitteln auch die Jungs und das ist der richtige Weg.“ Schlussendlich stand nach dem 1:0-Führungstreffer durch „Schwatten“-Akteur Nicolas Hitschberger und dem Ausgleichstor von MSV-Joker Dustin Willms das gerechtfertigte 1:1-Remis auf der Anzeigetafel. Mit Blick auf das Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Lotte erwartet Schorch in jedem Fall einen „ekligen Gegner“: „Lotte kann man mit uns in der letzten Saison vergleichen. Sie kommen sehr über das Umschalten, pressen gut und sind ein eingeschworener Haufen. Wir probieren unseren Matchplan auf Lotte anzuwenden und nicht andersrum,“ hebt Schorch hervor und warnt insbesondere vor Gästestürmer Marc Heider, der trotz seiner 38 Jahre mit 14 Treffern und zehn Assists die Bestwerte des Tabellenfünften stellt. Trotz der Offensivstärke der Sportfreunde, die mit 52 erzielten Saisontoren vor den „Schwatten“ den besten Sturm der Liga aufweisen, zeigt sich der Teamchef optimistisch: „Gegen Duisburg war es das Publikum, gegen Lotte ist es das Angriffspressing, was wir brechen müssen, dann ergeben sich Räume. Die Jungs werden brennen, marschieren und unfassbar viel Bock haben, diesen Gegner zu bespielen. Wir wollen zuhause am Hünting zeigen, wem der Hünting gehört.“ Beste Voraussetzungen für die Begegnung Insbesondere die tatkräftige Unterstützung der Fans lässt den Teamchef Positives verlauten, schließlich soll der Hünting am Freitag ausverkauft und die Stimmung dementsprechend gut sein, was „zeigt, dass hier gerade etwas entsteht.“ Und auch mit Blick auf das zur Verfügung stehende Personal scheint die Situation fast perfekt, mit Jan Holldack kehrt der Kapitän nach Gelbsperre wieder zurück und auch Marko Stojanovic steht nach längerer Verletzungspause wieder zur Verfügung. Einzig die beiden Stürmer Raphael Assibey-Mensah und Aaron Bayakala haben leichte muskuläre Probleme, weshalb bei den beiden noch abzuwarten sei.

Auch die Fans am Hünting dürfen sich gegen Lotte erstmals an der neuen Flutlichtanlage erfreuen. – Foto: Meiki Graff