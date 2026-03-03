Flutlichtduell: VfL fordert Viktoria Köln

Dienstagabend, 19 Uhr, Flutlicht an der Bremer Brücke: Der VfL Osnabrück empfängt den FC Viktoria Köln – und geht erstmals seit Jahren als Spitzenreiter der 3. Liga in ein Heimspiel. Gegen spielstarke Kölner fordert Cheftrainer Timo Schultz eine Leistungssteigerung, um die Tabellenführung zu behaupten.
Die Gäste vom Höhenberg bewegen sich seit Saisonbeginn im gesicherten Mittelfeld. Nach Rang zwölf zur Winterpause rangieren sie aktuell mit 38 Punkten auf Platz zehn. Allerdings musste die Viktoria im Januar zwei prägende Figuren ziehen lassen: Stammtorwart Dudu wechselte nach Portugal, Torjäger Lex-Tyger Lobinger schloss sich dem MSV Duisburg an. Besonders der Verlust Lobingers wiegt schwer – neun Treffer in 17 Partien sprechen eine klare Sprache.
Sportlich reagierten die Kölner mit frischen Impulsen. Offensiv sorgte Winterneuzugang Jakob Sachse, ausgeliehen vom FC Schalke 04, sofort für Wirkung und steuerte in drei Einsätzen zwei Tore sowie eine Vorlage bei. Zudem verstärkten sich die Rheinländer mit Joel Vega Zambrano sowie den erfahrenen Profis Taylan Duman und David Richter.
Für Richter wird es ein besonderes Wiedersehen: Der Torhüter stand in der Vorsaison noch im Osnabrücker Kasten und kehrt nun erstmals als Gegner an die Bremer Brücke zurück.
Viktoria Köln bringt klare Stärken mit: hohe Laufbereitschaft, strukturiertes Passspiel und defensive Stabilität. Mit einer Passquote von über 84 Prozent zählt die Mannschaft von Trainer Marian Wilhelm zu den präzisesten Teams der Liga. Auch die 33 Gegentore unterstreichen die defensive Organisation – ligaweit Rang vier.
Im Februar blieb Köln ungeschlagen und feierte zuletzt zwei Siege gegen die Zweitvertretungen aus Hoffenheim und Stuttgart. Die Gäste reisen also mit Selbstvertrauen an.
Doch auch Osnabrück präsentiert sich gefestigt – und effizient. Nach dem 3:1-Auswärtssieg beim FC Erzgebirge Aue und den Patzern der Konkurrenz kletterten die Lila-Weißen erstmals seit Mai 2019 wieder auf Platz eins der 3. Liga. Besonders bemerkenswert: Mit nur 25 Gegentoren stellt der VfL die beste Defensive der Liga.
An der Bremer Brücke soll die Serie ausgebaut werden. Nach Erfolgen gegen Havelse und Rot-Weiss Essen winkt der dritte Heimsieg in Folge. Die Bilanz gegen Viktoria Köln im eigenen Stadion macht Mut: Drei Heimspiele, drei Siege.
Offensiv ruhen viele Hoffnungen auf Robin Meißner, der nach seiner starken Zeit in Köln nun im VfL-Trikot aufblüht und bereits an 16 Treffern direkt beteiligt war.
Mehr als 13.500 Zuschauer haben sich bereits Tickets gesichert – ein stimmungsvoller Rahmen ist garantiert. Schultz kann dabei nahezu aus dem Vollen schöpfen: Bjarke Jacobsen kehrte ins Mannschaftstraining zurück. Verzichten muss der Trainer jedoch auf den erkrankten Bashkim Ajdini, den verletzten Patrick Kammerbauer sowie den gesperrten Lars Kehl.
Auf Kölner Seite fehlen unter anderem Marco Pledl und Christoph Greger.