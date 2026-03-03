Flutlichtduell: VfL fordert Viktoria Köln Tabellenführer Osnabrück will an der Bremer Brücke nachlegen von red · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: IMAGO / STEINSIEK.CH

Dienstagabend, 19 Uhr, Flutlicht an der Bremer Brücke: Der VfL Osnabrück empfängt den FC Viktoria Köln – und geht erstmals seit Jahren als Spitzenreiter der 3. Liga in ein Heimspiel. Gegen spielstarke Kölner fordert Cheftrainer Timo Schultz eine Leistungssteigerung, um die Tabellenführung zu behaupten.

Viktoria im Umbruch – und doch stabil Die Gäste vom Höhenberg bewegen sich seit Saisonbeginn im gesicherten Mittelfeld. Nach Rang zwölf zur Winterpause rangieren sie aktuell mit 38 Punkten auf Platz zehn. Allerdings musste die Viktoria im Januar zwei prägende Figuren ziehen lassen: Stammtorwart Dudu wechselte nach Portugal, Torjäger Lex-Tyger Lobinger schloss sich dem MSV Duisburg an. Besonders der Verlust Lobingers wiegt schwer – neun Treffer in 17 Partien sprechen eine klare Sprache. Sportlich reagierten die Kölner mit frischen Impulsen. Offensiv sorgte Winterneuzugang Jakob Sachse, ausgeliehen vom FC Schalke 04, sofort für Wirkung und steuerte in drei Einsätzen zwei Tore sowie eine Vorlage bei. Zudem verstärkten sich die Rheinländer mit Joel Vega Zambrano sowie den erfahrenen Profis Taylan Duman und David Richter.

Für Richter wird es ein besonderes Wiedersehen: Der Torhüter stand in der Vorsaison noch im Osnabrücker Kasten und kehrt nun erstmals als Gegner an die Bremer Brücke zurück. Laufstark, passsicher, defensiv gefestigt Viktoria Köln bringt klare Stärken mit: hohe Laufbereitschaft, strukturiertes Passspiel und defensive Stabilität. Mit einer Passquote von über 84 Prozent zählt die Mannschaft von Trainer Marian Wilhelm zu den präzisesten Teams der Liga. Auch die 33 Gegentore unterstreichen die defensive Organisation – ligaweit Rang vier.