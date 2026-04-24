Flutlichtduell in Uelsen: Gastgeber hoffen auf wichtigen Sieg SV Olympia Uelsen empfängt die SG Schwefingen/Union Meppen – beide Teams wollen wichtige Punkte einfahren. von COE · Heute, 17:33 Uhr · 0 Leser

– Foto: Florian Weiden

Während Uelsen mit Rückenwind aus einer guten Trainingswoche ins Spiel geht, kämpft Schwefingen weiter mit personellen Problemen. Trainer beider Seiten erwarten ein enges Duell.

Am Freitagabend kommt es in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Olympia Uelsen und der SG Schwefingen/Union Meppen. Beide Mannschaften bewegen sich im Tabellenmittelfeld, wollen jedoch den Abstand nach unten vergrößern und wichtige Punkte sammeln. Uelsens Trainer Mathias Hendriks blickt optimistisch auf die Partie und betont die Bedeutung des Spiels: „Heute gegen Meppen Schwefingen wäre ein Sieg für uns super wichtig!“ Dabei kann der Coach auch personell wieder etwas positiver planen: „Wir haben gut trainiert und haben die ein oder andere wieder dazubekommen, die nach Verletzung wieder trainieren konnten.“

Entsprechend groß ist die Vorfreude auf die Begegnung unter besonderen Bedingungen. „Wir freuen uns auf ein super Flutlichtspiel mit hoffentlich drei Punkten für uns!“, so Hendriks. Auf der anderen Seite reist Schwefingen mit schwierigen personellen Voraussetzungen an. „Leider sind wir auch heute personell wieder arg gebeutelt. Das soll aber keine Ausrede sein“, stellte Trainer Johannes Meiners klar. Trotz der angespannten Situation will seine Mannschaft mutig auftreten: „Wir wollen versuchen, unser Spiel durchzuziehen und auf den Platz zu bekommen.“