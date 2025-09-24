Flutlichtduell an der Spitze: Ramlingen II erwartet Stelingen

Am Mittwochabend (19 Uhr) empfängt die U23 des SV Ramlingen/Ehlershausen II den TSV Stelingen zum vorgezogenen 9. Spieltag der Bezirksliga Hannover 2. Wegen des anstehenden Erntefestes in Ramlingen wurde die Partie unter der Woche angesetzt – unter Flutlicht und mit der Aussicht auf ein intensives, taktisch geprägtes Duell zweier formstarker Teams.

Mit breiter Brust geht die Elf von Darijan Vlaski in das Heimspiel. Nach dem überzeugenden 3:1-Auswärtssieg im Spitzenspiel beim TSV Burgdorf führt Ramlingen die Tabelle mit 22 Punkten aus acht Spielen an. Besonders beeindruckend: die Kombination aus defensiver Stabilität und effizienter Chancenverwertung. Nur sechs Gegentore hat der Spitzenreiter bislang kassiert – ligaweit Bestwert.

Vlaski erwartet dennoch eine anspruchsvolle Aufgabe: „Stelingen ist eine gute, eingespielte Mannschaft, mit erfahrenen Spielern und starken Nachwuchskräften aus der eigenen Jugend“, so der Trainer. Man sei vorbereitet und freue sich auf ein „interessantes Spiel gegen einen guten Gegner“.

Anders die Stimmungslage bei den Gästen: Der TSV Stelingen kassierte zuletzt eine bittere 1:2-Heimniederlage gegen Niedersachsen Döhren und will nun eine Reaktion zeigen. Trainer Edis Bajrovic sieht seine Mannschaft nicht chancenlos: „Ich denke nicht, dass wir als Underdog in die Partie gehen. Es ist ein 50:50-Spiel.“

Bajrovic verweist auf die Qualitäten des Gegners, hebt vor allem Ramlingens Angreifer Benedict Rahaus hervor: „Er trifft aktuell stark, und die Mannschaft verteidigt sehr kompakt.“ Dennoch setzt der TSV-Coach auf den besonderen Reiz des Abendspiels: „Unter Flutlicht kann es Pokalcharakter haben. Wir wollen in der Defensive gut stehen und unsere Momente im letzten Drittel besser ausspielen.“

Tabelle bleibt eng – Dreier mit Signalwirkung

Für Ramlingen geht es darum, die makellose Serie weiterzuführen und den Vorsprung auf die Verfolger auszubauen. Stelingen könnte mit einem Auswärtssieg seinerseits einen großen Sprung in Richtung obere Tabellenhälfte machen. Beide Teams haben bisher jeweils nur zwei Spiele verloren – die Formkurve spricht derzeit allerdings klar für den Gastgeber.

Ein Flutlichtspiel unter der Woche, zwei ambitionierte Mannschaften, ein Derby-ähnliches Setting – alle Zutaten für einen spannenden Fußballabend sind gegeben. Ob Ramlingen weiter marschiert oder Stelingen für die Überraschung sorgt, dürfte auch davon abhängen, wer die bessere Balance aus Stabilität und Zielstrebigkeit findet.