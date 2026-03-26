Flutlichtduell am Freitag: TSV Bruckhausen fordert SV Heißen II

Fast alle Spiele der Kreisliga A Duisburg finden am Sonntag statt, nur eine Partie wird auf den Freitagabend vorgezogen. Da empfängt der TSV Bruckhausen die zweite Mannschaft des SV Heißen. Alle Begegnungen gibt es nachfolgend in der kompakten Übersicht.
23. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr TuS Mündelheim - Viktoria Buchholz II
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SV Duissern - TuSpo Saarn 1908
So., 12.04.26 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - Fatihspor Mülheim
So., 12.04.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - SV Heißen
So., 12.04.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - Duisburger FV 08 II
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - DSC Preußen
So., 12.04.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - FC Taxi Duisburg
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - ETuS Bissingheim
24. Spieltag
So., 19.04.26 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - SV Duissern
So., 19.04.26 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - SV Heißen
So., 19.04.26 15:00 Uhr DSC Preußen - Mülheimer SV 07 II
So., 19.04.26 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - TuS Mündelheim
So., 19.04.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Duisburger SV 1900 II
So., 19.04.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - TSV Heimaterde Mülheim
So., 19.04.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - SV Rot-Weiss Mülheim
23. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - 1. FC Hagenshof
Sa., 11.04.26 18:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - FC Albania Duisburg
So., 12.04.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 12.04.26 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - RW Selimiyespor Lohberg
So., 12.04.26 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - TV Jahn Hiesfeld
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Hamborn 1890 - SV Heißen II
So., 12.04.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - SC Wacker Dinslaken
24. Spieltag
So., 19.04.26 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - FSV Duisburg
So., 19.04.26 15:00 Uhr 1. FC Hagenshof - Sportfreunde Walsum 09
So., 19.04.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - SV Hamborn 1890
So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - SuS 09 Dinslaken II
So., 19.04.26 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - SV Heißen II
So., 19.04.26 15:30 Uhr RW Selimiyespor Lohberg - TSV Bruckhausen
So., 19.04.26 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - MTV Union Hamborn
