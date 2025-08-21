 2025-08-20T04:22:19.839Z

Allgemeines
– Foto: Günter Schmid

Flutlichtderby bei der SKV Rutesheim, Aufsteigerduell in Öhringen

Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die Übersicht aller Partien des 2. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LL Württemberg St. 1
SV Leo/Elt
Heimerdingen
SSV Schw.-Ha
Neckarsulm

Der zweite Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1, bringt am kommenden Wochenende einige interessante Partien. Nach einem Auftakt voller Torreichweiten und Überraschungen wollen die Spitzenmannschaften ihren Lauf fortsetzen, während die Teams aus der unteren Tabellenhälfte dringend Punkte benötigen. FV Löchgau zeigte gleich zum Start seine Offensivstärke mit fünf Toren, während SKV Rutesheim einen souveränen 5:0-Erfolg feierte. Schorndorf und TV Oeffingen lieferten ein spannendes 4:3, was die Intensität und Konkurrenz in der Liga bereits zum Auftakt deutlich machte.

---

Morgen, 19:00 Uhr
SKV Rutesheim
SKV RutesheimRutesheim
SV Leonberg/Eltingen
SV Leonberg/EltingenSV Leo/Elt
19:00

SKV Rutesheim trifft auf SV Leonberg/Eltingen. Die Gastgeber feierten zum Auftakt einen klaren 5:0-Sieg gegen SGM Krumme Ebene am Neckar und gehen als Favorit in diese Partie. Leonberg/Eltingen gewann 3:0 gegen TSV Ilshofen und will nachlegen, um frühzeitig Anschluss an die Tabellenspitze zu halten.

---

Morgen, 19:30 Uhr
TSV Heimerdingen 1910
TSV Heimerdingen 1910Heimerdingen
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau
19:30

TSV Heimerdingen empfängt FV Löchgau. Löchgau startete mit einem 5:0 gegen SSV Schwäbisch Hall und demonstrierte seine Durchschlagskraft in der Offensive. Heimerdingen trifft auf ein Team, das schon zum Auftakt seine Ambitionen unter Beweis gestellt hat.

---

Sa., 23.08.2025, 15:30 Uhr
TSV Ilshofen
TSV IlshofenIlshofen
SpVgg Satteldorf
SpVgg SatteldorfSatteldorf
15:30live

TSV Ilshofen empfängt SpVgg Satteldorf. Ilshofen unterlag zum Auftakt mit 0:3 gegen SV Leonberg/Eltingen, während Satteldorf ein 3:2 gegen SG Weinstadt feierte. Beide Teams werden auf Punktejagd gehen, um sich in der Tabelle zu stabilisieren.

---

Sa., 23.08.2025, 15:30 Uhr
TSG Öhringen
TSG ÖhringenÖhringen
SG Schorndorf
SG SchorndorfSG Schorndo.
15:30

TSG Öhringen trifft auf SG Schorndorf. Öhringen gewann sein erstes Spiel bei GSV Pleidelsheim deutlich mit 4:1. Schorndorf startete mit einem knappen 4:3-Erfolg gegen TV Oeffingen und will seine Erfolgsserie fortsetzen.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SSV Schwäbisch Hall
SSV Schwäbisch HallSSV Schw.-Ha
TSV Crailsheim
TSV CrailsheimCrailsheim
15:00live

SSV Schwäbisch Hall empfängt TSV Crailsheim. Hall musste zum Auftakt eine 0:5-Niederlage gegen FV Löchgau hinnehmen, Crailsheim spielte 1:1 gegen SV Kaisersbach. Beide Teams suchen nach einer schnellen Reaktion.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SV Kaisersbach
SV KaisersbachKaisersbach
SGM Krumme Ebene am Neckar
SGM Krumme Ebene am NeckarSGM Ebene
15:00

SV Kaisersbach trifft auf SGM Krumme Ebene am Neckar. Kaisersbach holte beim 1:1 gegen TSV Crailsheim einen Punkt, Krumme Ebene unterlag SKV Rutesheim mit 0:5 und will sich nun rehabilitieren.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TV Oeffingen
TV OeffingenOeffingen
Sport-Union Neckarsulm
Sport-Union NeckarsulmNeckarsulm
15:00

TV Oeffingen trifft auf Sport-Union Neckarsulm. Oeffingen verlor zum Auftakt 3:4 gegen SG Schorndorf, Neckarsulm spielt am Mittwoch gegen TSV Heimerdingen und geht motiviert in dieses Duell.

---

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr
SG Weinstadt
SG WeinstadtSG Weinstadt
GSV Pleidelsheim
GSV PleidelsheimPleidelsheim
15:30

SG Weinstadt empfängt GSV Pleidelsheim. Weinstadt unterlag 2:3 gegen SpVgg Satteldorf, Pleidelsheim verlor 1:4 gegen TSG Öhringen. Beide Mannschaften wollen den ersten Sieg der Saison einfahren.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 021.8.2025, 13:00 Uhr
Timo BabicAutor