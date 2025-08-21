Flutlichtderby bei der SKV Rutesheim, Aufsteigerduell in Öhringen

Der zweite Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1, bringt am kommenden Wochenende einige interessante Partien. Nach einem Auftakt voller Torreichweiten und Überraschungen wollen die Spitzenmannschaften ihren Lauf fortsetzen, während die Teams aus der unteren Tabellenhälfte dringend Punkte benötigen. FV Löchgau zeigte gleich zum Start seine Offensivstärke mit fünf Toren, während SKV Rutesheim einen souveränen 5:0-Erfolg feierte. Schorndorf und TV Oeffingen lieferten ein spannendes 4:3, was die Intensität und Konkurrenz in der Liga bereits zum Auftakt deutlich machte.
SKV Rutesheim trifft auf SV Leonberg/Eltingen. Die Gastgeber feierten zum Auftakt einen klaren 5:0-Sieg gegen SGM Krumme Ebene am Neckar und gehen als Favorit in diese Partie. Leonberg/Eltingen gewann 3:0 gegen TSV Ilshofen und will nachlegen, um frühzeitig Anschluss an die Tabellenspitze zu halten.
TSV Heimerdingen empfängt FV Löchgau. Löchgau startete mit einem 5:0 gegen SSV Schwäbisch Hall und demonstrierte seine Durchschlagskraft in der Offensive. Heimerdingen trifft auf ein Team, das schon zum Auftakt seine Ambitionen unter Beweis gestellt hat.
TSV Ilshofen empfängt SpVgg Satteldorf. Ilshofen unterlag zum Auftakt mit 0:3 gegen SV Leonberg/Eltingen, während Satteldorf ein 3:2 gegen SG Weinstadt feierte. Beide Teams werden auf Punktejagd gehen, um sich in der Tabelle zu stabilisieren.
TSG Öhringen trifft auf SG Schorndorf. Öhringen gewann sein erstes Spiel bei GSV Pleidelsheim deutlich mit 4:1. Schorndorf startete mit einem knappen 4:3-Erfolg gegen TV Oeffingen und will seine Erfolgsserie fortsetzen.
SSV Schwäbisch Hall empfängt TSV Crailsheim. Hall musste zum Auftakt eine 0:5-Niederlage gegen FV Löchgau hinnehmen, Crailsheim spielte 1:1 gegen SV Kaisersbach. Beide Teams suchen nach einer schnellen Reaktion.
SV Kaisersbach trifft auf SGM Krumme Ebene am Neckar. Kaisersbach holte beim 1:1 gegen TSV Crailsheim einen Punkt, Krumme Ebene unterlag SKV Rutesheim mit 0:5 und will sich nun rehabilitieren.
TV Oeffingen trifft auf Sport-Union Neckarsulm. Oeffingen verlor zum Auftakt 3:4 gegen SG Schorndorf, Neckarsulm spielt am Mittwoch gegen TSV Heimerdingen und geht motiviert in dieses Duell.
SG Weinstadt empfängt GSV Pleidelsheim. Weinstadt unterlag 2:3 gegen SpVgg Satteldorf, Pleidelsheim verlor 1:4 gegen TSG Öhringen. Beide Mannschaften wollen den ersten Sieg der Saison einfahren.
