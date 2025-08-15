Flutlichtderby auf der Hauer – hält Neukirchens Abwehrbollwerk stand?

Am Wochenende stehen in der Gruppenliga Kassel 1 gleich mehrere Schlüsselspiele auf dem Programm: Im Waldecker Derby wollen TSV Korbach und TuSpo Mengeringhausen den ersten Saisonsieg feiern, TSV Altenlotheim misst sich mit dem ambitionierten 1. FC Schwalmstadt und Spitzenreiter SG Neukirchen/Röllshausen gastiert beim TSV Mengsberg. Auch im Tabellenkeller bahnen sich richtungsweisende Begegnungen an.

Derby auf der Hauer

Heute, 19:00 Uhr TSV Korbach TSV Korbach TuSpo Mengeringhausen TuSpo Mengeringhausen 19:00

Beide Teams warten noch auf den ersten Dreier und wollen im direkten Duell einen Befreiungsschlag landen. Korbach punktete bisher nur gegen Sand, Mengeringhausen ging in beiden Spielen leer aus. Emotionen und Kampfgeist dürften das Geschehen prägen. Duell auf Augenhöhe?

Morgen, 15:30 Uhr SSV Sand 1910 SSV Sand SG Schauenburg Schauenburg 15:30

Sand überzeugte zuletzt mit starker Offensivleistung, Schauenburg mit defensiver Stabilität und der Torgefahr von Schmidt. Beide streben die oberen Plätze an. Kleinigkeiten könnten über Sieg oder Punkteteilung entscheiden. Neukirchens Abwehrbollwerk im Test

Neukirchen ist noch ohne Gegentor und steht nach zwei Siegen ganz oben. Mengsberg sucht nach der Niederlage gegen Altenlotheim die passende Balance in Defensive und Offensive. Die Hausherren wollen dem Favoriten Paroli bieten.

Derby im Ederfeld