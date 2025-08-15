Flutlichtderby auf der Hauer – hält Neukirchens Abwehrbollwerk stand?

Am Wochenende stehen in der Gruppenliga Kassel 1 gleich mehrere Schlüsselspiele auf dem Programm: Im Waldecker Derby wollen TSV Korbach und TuSpo Mengeringhausen den ersten Saisonsieg feiern, TSV Altenlotheim misst sich mit dem ambitionierten 1. FC Schwalmstadt und Spitzenreiter SG Neukirchen/Röllshausen gastiert beim TSV Mengsberg. Auch im Tabellenkeller bahnen sich richtungsweisende Begegnungen an.
Derby auf der Hauer
Beide Teams warten noch auf den ersten Dreier und wollen im direkten Duell einen Befreiungsschlag landen. Korbach punktete bisher nur gegen Sand, Mengeringhausen ging in beiden Spielen leer aus. Emotionen und Kampfgeist dürften das Geschehen prägen.
Duell auf Augenhöhe?
Sand überzeugte zuletzt mit starker Offensivleistung, Schauenburg mit defensiver Stabilität und der Torgefahr von Schmidt. Beide streben die oberen Plätze an. Kleinigkeiten könnten über Sieg oder Punkteteilung entscheiden.
Neukirchens Abwehrbollwerk im Test
Neukirchen ist noch ohne Gegentor und steht nach zwei Siegen ganz oben. Mengsberg sucht nach der Niederlage gegen Altenlotheim die passende Balance in Defensive und Offensive. Die Hausherren wollen dem Favoriten Paroli bieten.
Derby im Ederfeld
Beide Mannschaften stehen im unteren Tabellenbereich. Im Derby geht es neben Prestige auch um den Anschluss ans Mittelfeld. Hohe Intensität ist vorprogrammiert.
Kellerduell mit Vorgeschichte
Brunslar will nach der klaren Niederlage in Gudensberg eine Reaktion zeigen. Schrecksbach ist noch punktlos, konnte aber in den letzten Aufeinandertreffen selten gewinnen. Die Gastgeber sind seit vier Pflichtspielen gegen den VfB ungeschlagen.
Frühes Spitzenspiel in Altenlotheim?
Altenlotheim hat nach zwei Spieltagen eine makellose Heimbilanz, Schwalmstadt reist mit vier Punkten an. Beide Teams wollen ihre Ambitionen im oberen Tabellenfeld untermauern. Die direkten Duelle der vergangenen Saison gingen knapp an den FC.
Wölfe-Reserve auf Auswärtsmission
Homberg ist noch ohne Zähler, Wolfhagen II steht verlustpunktfrei an der Spitze. Alles spricht für die Gäste, doch der Gastgeber hofft auf eine Überraschung. Ein Punktgewinn wäre für Homberg bereits ein Erfolg.
Formstarke Aufsteiger gegen Kantersieger
Edermünde hat zuletzt zwei Siege eingefahren und präsentiert sich als unangenehmer Gegner. Gudensberg reist mit Rückenwind vom 9:0 gegen Brunslar an, will die Euphorie aber kontrolliert nutzen. Spannung ist garantiert.