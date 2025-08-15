 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Flutlichtderby auf der Hauer – hält Neukirchens Abwehrbollwerk stand?

3. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1

Verlinkte Inhalte

Gruppenliga Kassel 1
Altenlotheim
TSV Korbach
Schwalmstadt
Schrecksbach

Am Wochenende stehen in der Gruppenliga Kassel 1 gleich mehrere Schlüsselspiele auf dem Programm: Im Waldecker Derby wollen TSV Korbach und TuSpo Mengeringhausen den ersten Saisonsieg feiern, TSV Altenlotheim misst sich mit dem ambitionierten 1. FC Schwalmstadt und Spitzenreiter SG Neukirchen/Röllshausen gastiert beim TSV Mengsberg. Auch im Tabellenkeller bahnen sich richtungsweisende Begegnungen an.

Derby auf der Hauer

Heute, 19:00 Uhr
TSV Korbach
TSV KorbachTSV Korbach
TuSpo Mengeringhausen
TuSpo MengeringhausenTuSpo Mengeringhausen
19:00live

Beide Teams warten noch auf den ersten Dreier und wollen im direkten Duell einen Befreiungsschlag landen. Korbach punktete bisher nur gegen Sand, Mengeringhausen ging in beiden Spielen leer aus. Emotionen und Kampfgeist dürften das Geschehen prägen.

Duell auf Augenhöhe?

Morgen, 15:30 Uhr
SSV Sand 1910
SSV Sand 1910SSV Sand
SG Schauenburg
SG SchauenburgSchauenburg
15:30

Sand überzeugte zuletzt mit starker Offensivleistung, Schauenburg mit defensiver Stabilität und der Torgefahr von Schmidt. Beide streben die oberen Plätze an. Kleinigkeiten könnten über Sieg oder Punkteteilung entscheiden.

Neukirchens Abwehrbollwerk im Test

Morgen, 19:00 Uhr
TSV 1926 Mengsberg
TSV 1926 MengsbergMengsberg
SG Neukirchen / Röllshausen
SG Neukirchen / RöllshausenSG Neukirchen
19:00

Neukirchen ist noch ohne Gegentor und steht nach zwei Siegen ganz oben. Mengsberg sucht nach der Niederlage gegen Altenlotheim die passende Balance in Defensive und Offensive. Die Hausherren wollen dem Favoriten Paroli bieten.

Derby im Ederfeld

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz
FV Felsberg/Lohre/NiedervorschützFV FeLoNi
Melsunger FV 08
Melsunger FV 08Melsunger FV
15:00

Beide Mannschaften stehen im unteren Tabellenbereich. Im Derby geht es neben Prestige auch um den Anschluss ans Mittelfeld. Hohe Intensität ist vorprogrammiert.

Kellerduell mit Vorgeschichte

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SG Brunslar/Wolfershausen
SG Brunslar/WolfershausenSG Brunslar
VfB 1921 Schrecksbach
VfB 1921 SchrecksbachSchrecksbach
15:00

Brunslar will nach der klaren Niederlage in Gudensberg eine Reaktion zeigen. Schrecksbach ist noch punktlos, konnte aber in den letzten Aufeinandertreffen selten gewinnen. Die Gastgeber sind seit vier Pflichtspielen gegen den VfB ungeschlagen.

Frühes Spitzenspiel in Altenlotheim?

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Altenlotheim
TSV AltenlotheimAltenlotheim
1. FC Schwalmstadt
1. FC SchwalmstadtSchwalmstadt
15:00

Altenlotheim hat nach zwei Spieltagen eine makellose Heimbilanz, Schwalmstadt reist mit vier Punkten an. Beide Teams wollen ihre Ambitionen im oberen Tabellenfeld untermauern. Die direkten Duelle der vergangenen Saison gingen knapp an den FC.

Wölfe-Reserve auf Auswärtsmission

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
FC Homberg
FC HombergFC Homberg
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925Wolfhagen II
15:00

Homberg ist noch ohne Zähler, Wolfhagen II steht verlustpunktfrei an der Spitze. Alles spricht für die Gäste, doch der Gastgeber hofft auf eine Überraschung. Ein Punktgewinn wäre für Homberg bereits ein Erfolg.

Formstarke Aufsteiger gegen Kantersieger

So., 17.08.2025, 15:15 Uhr
SC Edermünde
SC EdermündeSC Edermünde
FSG Gudensberg
FSG GudensbergGudensberg
15:15live

Edermünde hat zuletzt zwei Siege eingefahren und präsentiert sich als unangenehmer Gegner. Gudensberg reist mit Rückenwind vom 9:0 gegen Brunslar an, will die Euphorie aber kontrolliert nutzen. Spannung ist garantiert.

Aufrufe: 015.8.2025, 10:00 Uhr
Jan GundlachAutor