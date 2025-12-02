Flutlichtausfall nimmt KFC Wind aus den Segeln: Kein Sieger im Tospiel

In einem größtenteils unterhaltsamen Spitzenspiel trennten sich der KFC Uerdingen und Ratingen 04/19 ohne Sieger. Kurz nach dem zwischenzeitlichen 2:2 gab einmal mehr eines der Flutlichter in der Grotenburg den Geist auf.

Eigentlich schien es eine ruhige Anfangsphase zu werden. Beide Seiten kamen jeweils in kurze Ballbesitzphase, konnten sich so mit Gegner und dem holprigen Geläuf bekanntmachen. Doch der KFC hatte andere Pläne. Alexander Lipinski brach auf der rechten Seite durch, fand mit seiner Hereingabe Mohamed Benslaiman, der im Zentrum die Kugel ideal mit dem ersten Kontakt Richtung Tor beförderte und so zur Führung traf (4.).

Danach passierte zunächst einmal nicht besonders viel. Ratingen erspielte sich wieder mehr Ballbesitz, konnte damit über lange Phasen aber auch herzlichst wenig anfangen. So wurde stattdessen der KFC nach einer halben Stunde noch einmal zwingender. Benslaiman steckte auf Etienne-Noel Reck durch, der mit Tempo Richtung Tor zog, aber etwas zu weit nach rechts abdriftete. Seinen Abschluss vom Strafraumeck lenkte Marvin Gomoluch um den Pfosten (30.). Kurz darauf war Benslaiman wieder im Fokus. Nach einer Hereingabe auf den kurzen Pfosten versuchte er aus spitzem Winkel aber selbst, statt seinen Mitspieler im Zentrum zu suchen und konnte die Kugel nicht ordentlich Richtung Tor befördern (40.).

Der Pausentee rückte immer näher, mit der ersten echten Gelegenheit schlug Ratingen aber noch einmal zu. Sven Kreyer nahm eine Flanke mit dem ersten Kontakt runter und schloss daraufhin cool ins Eck ab (45.).

Die Ratinger erspielten sich im zweiten Durchgang auch direkt ein optisches Übergewicht, konnten daraufhin aber von einem Zufallsprodukt profitieren. Phil Spillmann konnte einen Ball in der Vorwärtsbewegung nicht ordentlich kontrollieren, verwirrte damit aber die Uerdinger Hinterreihe genug, um irgendwie durchzubrechen. Alleine vor Jonas Holzum schloss er gekonnt links ab (54.).

Ausgleichstreffer und Flutlichtausfall

Dabei sollte es aber auch nicht lange bleiben. Nach einem Steckpass von Nedzhib Hadzha ging Lipinski mit vollem Tempo in den Strafraum, wurde dabei aber gefällt. Den Strafstoß übernahm der Kapitän wie gewohnt höchstselbst und verlud Marvin Gomoluch zum 2:2-Ausgleich (60.). Eigentlich hätten die Uerdinger daraufhin mit viel Schwung in die Schlussphase gehen können, doch widrige Umstände nahmen dem Team von Julian Stöhr den Wind aus den Segeln. Wie im Pokalspiel gegen den MSV Duisburg gab eine der Flutlichtanlagen den Geist auf. In der Folge zog sich das Schiedsrichtergespann zusammen mit den beiden Teams für knapp 15 Minuten zurück in die Kabinen, ehe es nach einem kurzen Warm-Up wieder weiterging.

Nach dem erneuten Wiederbeginn schien die Luft größtenteils raus. Beide Teams investierten nicht mehr allzu viel in die eigene Offensive, scheuten womöglich auch das Risiko, um nicht auch noch den einen Punkt zu riskieren. In der Schlussphase herrschte dann noch einmal Unruhe, als Reck nach Flanke von Lipinski im Zentrum zu Boden ging. Der KFC forderte lautstark einen Strafstoß, doch Schiedsrichter Jan Peter Weßels sah es anders (90.). In der Nachspielzeit spielte sich der KFC dann noch einmal schön um den Sechzehner durch, am Ende lag der Ball sogar im Netz. Doch in der Entstehung befand sich nach Ansicht des Unparteiischen entweder Benslaiman oder Reck hinter der verbotenen Linie (90.+3). Nachdem dann auch Benslaiman noch einen Kopfball aus kurzer Distanz knapp über den Querbalken setzte, war die Partie zu Ende (90.+4). Eine Punkteteilung, die ob des Spielverlaufs und der Tabellensituation wohl eher den Ratingern schmecken dürfte, die damit mit sechs Punkten Vorsprung vor dem KFC und der SpVg Schonnebeck über der Konkurrenz thronen.

KFC Uerdingen – Ratingen 04/19 2:2

KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You, Alexander Lipinski, Yasin-Cemal Kaya (87. Ephraim Kalonji), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib, Nedzhib Hadzha, Noah Tomson (76. Dave Fotso Youmssi), Etienne-Noel Reck - Trainer: Julian Stöhr

Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Phil Spillmann, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic, Jimmy Can Atila, Almedin Gusic, Emre Demircan, Guiliano Zimmerling (71. Yannick Geisler), Umut Yildiz (88. Georgios Touloupis), Sven Kreyer (81. Ali Hassan Hammoud), Cem Sabanci (58. Rinor Rexha) - Trainer: Damian Apfeld

Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers) - Zuschauer: 1340

Tore: 1:0 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (3.), 1:1 Sven Kreyer (45.), 1:2 Phil Spillmann (53.), 2:2 Alexander Lipinski (61.)