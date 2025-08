»Flutlicht und Derbyfieber« Die Partien des 3. Spieltags im Check

Der 3. Spieltag der Bayernliga Süd begann bereits am Mittwochabend, als der SV Heimstetten die Reserve des TSV 1860 München zu Hause empfing - die beiden Mannschaften trennten sich mit 1:1. Am Freitag kommt es am Reuthinger Weg zum Derby zwischen dem heimischen SV Schalding und dem FC Sturm Hauzenberg. Außerdem duelliert sich am Freitagabend der FC Pipinsried mit dem TSV Landsberg, der TSV Kottern empfängt Aufsteiger Geretsried, und die Sportfreunde aus Schwaig treffen auf den TSV Nördlingen. Am Samstag stehen dann drei weitere Partien auf dem Programm: Türkspor Augsburg versucht, dem SV Erlbach Paroli zu bieten und die ersten Punkte der Saison einzufahren, während Türkgücü München nach dem spielfreien Wochenende den SV Kirchanschöring empfängt. Der bislang ungeschlagene Aufsteiger FC Gundelfingen ist zu Hause gegen den FC Ismaning gefordert.