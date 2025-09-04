– Foto: Florian Egbers, René Di

Borussia Neuenhaus musste am vergangenen Sonntag gegen den VfL Emslage die zweite Saisonniederlage hinnehmen und will auf diese am kommenden Freitag im Heimspiel gegen die Zweitvertretung von Vorwärts Nordhorn antworten. Die eh schon besondere Flutlicht-Atmosphäre bekommt dabei durch den Abschied von Neunhaus-Captain Robin Mers einen großen emotionalen Einfluss. Wir haben vor der Partie mit dem Coach der Gastgeber Steffen Wolf gesprochen.

Morgen, 20:00 Uhr SV Borussia 08 Neuenhaus Neuenhaus SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts II 20:00 PUSH

Trotz der jüngsten Niederlage gegen Emslage steht Neuenhaus mit neun Punkten aus fünf Spielen weiteren sehr gut da – Steffen Wolf übernahm im Sommer eine Mannschaft, welche die Vorsaison auf Platz dreizehn beendete. Mit Vorwärts II reist nun allerdings eine ebenfalls sehr spielstarke Truppe an. Das Team von Fabian Buitkamp hat in der laufenden Saison noch kein Spiel verloren und hat ebenfalls neun Punkte auf dem Konto. Zuletzt gewann die Buitkamp-Elf gegen die Reserve von Spelle-Venhaus und schob sich auf Platz vier. Vor der anstehende Begegnung weiß Neuenhauss-Coach Steffen Wolf die Qualitäten von Vorwärts II einzuschätzen, ist aber von seiner Mannschaft überzeugt, da auch sie bis jetzt vor heimischer Kulisse ihre beiden Spiele gewinnen konnte. (1:0 gegen Langen; 4:2 gegen Werlte) – „Wir erwarten mit Vorwärts eine sehr spielstarke Mannschaft, die besonders defensiv trotz vieler Wechsel sehr stabil ist. Dass sie bisher kein Spiel verloren haben, spricht für sich. Fabian Buitkamp weiß genau, wie er seine Jungs einzustellen hat. Wir freuen uns auf ein weiteres Flutlichtspiel zuhause und wollen unsere weiße Heimweste bewahren.", so Wolf.