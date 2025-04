Flutlicht-Topspiel in Kuckum: „Was will man mehr?“

Topspiel unter Flutlichtatmosphäre



Der Showdown um die Tabellenführung: Kuckum (1. Platz, 51 Punkte) empfängt Verfolger Würm-Lindern (2. Platz, 48 Punkte). Kuckums Coach Christian Schmitz blickt mit Vorfreude auf das Duell: „Das nächste Topspiel wartet auf uns. Freitagabendspiel mit Flutlicht – was will man mehr? Es kommt wieder auf Kleinigkeiten an. Wir wollen das Heimspiel mit der Unterstützung unserer Fans erfolgreich gestalten. Es ist ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften, aber es entscheidet noch nicht die Meisterschaft.“

Auch Würm-Linderns Trainer Sean King äußert sich ausführlich und respektvoll: „Erstmal ist das für uns diese Saison ein richtiges Topspiel – somit ein Riesenhighlight! Beide Vereine spielen eine starke Saison. Ich sag mal so: Wenn Kuckum gewinnt, kann man schon fast zur Meisterschaft gratulieren – das wollen wir natürlich noch nicht! Aber es wird natürlich ein sehr schwieriges Spiel. Kuckum hat dieses Jahr einen ganz starken Lauf, was sich ja auch in den Pokalspielen gezeigt hat. Ich schätze den Verein sehr und das Trainerteam mit Schmitz und Scheufen – die machen seit Jahren einen sehr guten Job in Kuckum und jetzt ernten sie die Früchte aus der langen, harten Arbeit! Zum Spiel muss ich sagen, dass für mich ein bisschen Kuckum der Favorit ist. Zum einen habe ich immer noch personell etwas zu knabbern und kann leider noch nicht aus dem Vollen schöpfen. Trotzdem werden wir unser Bestes geben, nicht als Verlierer vom Platz zu gehen! Natürlich weiß ich um die Stärken von Kuckum – auf die werde ich nicht explizit eingehen. Man muss natürlich auf die Offensive aufpassen – da haben sie enorme Qualität. Nicht umsonst hat Benni Krüger schon über 20 Tore gemacht. Aber ich weiß auch um ein paar Schwächen im Spiel von Kuckum, die wir versuchen werden auszunutzen. Genauso denke ich, dass sie das umgekehrt auch versuchen werden. Ich bin gespannt und freue mich auf dieses Spiel – könnte ein rassiges Spiel werden!“