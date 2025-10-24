Flutlicht, Topspiel, Emotionen

Freitagabend, Flutlicht, Spannung pur: Mehr Fußballatmosphäre geht kaum. Wenn der SV Meppen in der Hänsch-Arena den Tabellenzweiten SV Drochtersen/Assel empfängt, steht ein echtes Spitzenspiel der Regionalliga Nord an. Beide Teams trennen nur ein Punkt – der Sieger bleibt Spitzenreiter VfB Oldenburg dicht auf den Fersen, der Verlierer muss einen kleinen Rückschlag im Titelrennen hinnehmen.

Auch abseits des Rasens wird es emotional. Die Meppener hoffen auf eine große Kulisse – die „Mission 7000“ Zuschauer soll gelingen. „Die Unterstützung unserer Fans ist enorm wichtig“, sagt SVM-Trainer Lucas Beniermann. „Wir glauben an unsere eigene Stärke und wollen unser Spiel auf den Platz bringen. Gleichzeitig müssen wir robust auftreten und die Zweikämpfe annehmen, um Drochtersen Paroli zu bieten.“ Das Ziel ist klar: „Wir wollen gemeinsam mit den Fans das nächste Heimspiel gewinnen und unsere Serie ausbauen.“

Der Gegner reist mit beeindruckender Form an. Drochtersen/Assel hat zuletzt sechs Ligaspiele in Folge gewonnen – darunter spektakuläre Partien wie das 4:3 beim VfB Oldenburg oder das 7:2 gegen den VfB Lübeck. Auch im NFV-Pokal läuft es: Mitte September zog das Team von Trainer Oliver Ioannou mit einem 5:2 gegen Blau-Weiß Lohne ins Halbfinale ein. Mit 36 Punkten liegt die Spielvereinigung derzeit punktgleich mit Oldenburg auf Rang zwei, hat aber ein Spiel mehr absolviert.

Gefährlichster Akteur ist Jannes Wulff mit acht Toren und fünf Vorlagen, dicht gefolgt vom ehemaligen Meppener Haris Hyseni, der sieben Treffer und vier Assists verbuchen konnte. „Mit Drochtersen erwarten wir eine absolute Topmannschaft, die mit großem Selbstvertrauen anreist“, betont Beniermann. „Wir dürfen uns auf ein echtes Topspiel freuen.“