Flutlicht stoppt SV Aubing Plötzliches Ende des Auswärtsspiels in Deisenhofen

Das einzige Freitagabend-Spiel dieses Jahres sollte für den SV Aubing ein besonderes werden. Nach drei Niederlagen in Serie wollten es die SVA-Kicker unbedingt wissen. Ein Dreier war das große Ziel der Aubinger, die damit den Abstand zu den unteren Tabellenrängen entscheidend vergrößern wollten. Und so legten die Grün-Weißen auch los. Schon nach zwei Minuten hätte Athanasios Savvas spektakulär per Seitfallzieher vollenden können. Auch in der Folgezeit entfachten die Aubinger mächtig Druck. Es gelang dabei längst nicht alles, aber der Einsatzwillen war sehr überzeugend. Streun, Savvas und Shamolli stießen immer wieder gefährlich in die Spitze, der genesene Kapitän Max Heigl hatte in der zweiten Reihe alles im Griff. Nach 21 Spielminuten war es dann soweit: Savvas drosch das Leder zum 1:0 für seine Farben in die Maschen. Anschließend zogen sich die Aubinger etwas zurück. Deisenhofen konnte sich ein optisches Übergewicht erarbeiten, ohne allerdings die Aubinger Abwehr entscheidend zu fordern. So ging es also mit der 1:0-Führung für Aubing in die Kabinen.

Der zweite Durchgang schloss sich zunächst nahtlos an der ersten an. Die Heimelf wirkte bemüht, allerdings ließ die Aubinger Abwehr nichts zu. Ein zweites Tor hätte sicherlich die Nerven nicht nur der lautstarken Aubinger Anhängerschaft beruhigen können. Dennoch hatte wohl kein Zuschauer das Gefühl, dass diese Partie noch hätte kippen können. „Heute könnten wir noch Stunden spielen, ein Tor würde uns nicht gelingen“, stöhnte ein FCD-Anhänger. Nach gut 70 Spielminuten gingen dann urplötzlich die Lichter aus. Flutlichtausfall! Ungewöhnlich rasch entschloss sich Schiedsrichter Schultze dann zum Spielabbruch.