Flutlicht-Spitzenspiel in Wunstorf

Im Verfolgerduell der Landesliga Hannover empfängt der 1. FC Wunstorf am Freitagabend den SV Ramlingen-Ehlershausen. Beide Teams liegen mit 25 Punkten gleichauf und wollen im Flutlichtspiel den Anschluss an Spitzenreiter SC Hemmingen-Westerfeld halten.

„Wir freuen uns sehr auf das Heimspiel und auf ein echtes Spitzenspiel unter Flutlicht“, sagt Wunstorf-Trainer Naim Gasmi. „Solche Spiele machen immer Spaß, wenn zwei Teams, die hinten kompakt stehen und mutig nach vorne spielen, aufeinandertreffen. Ramlingen ist physisch stark, gut organisiert und schnell im Umschaltspiel. Die Jungs sind schwer zu bespielen. Wir wissen, dass Kleinigkeiten entscheiden können.“

Allerdings muss Wunstorf auf zwei Leistungsträger verzichten. „Natürlich trifft es uns, dass mit Tugrancan Singin und Daniel Stojanov zwei wichtige Spieler fehlen. Tugrancan ist einer der technisch stärksten Spieler der Liga, und Dani war in den letzten Wochen in überragender Form. Seine Spielintelligenz, seine Passqualität und Zweikampfstärke werden uns auf dem Platz fehlen. Des Weiteren haben wir die Woche noch mit zwei krankheitsbedingten Ausfällen zu tun gehabt. Wir vertrauen der Mannschaft voll und ganz. Wir haben einen breiten, ausgeglichenen Kader und Jungs, die Verantwortung übernehmen werden.“

Die Wunstorfer reisen mit dem Selbstvertrauen eines 2:1-Auswärtssiegs bei SV Iraklis Hellas Hannover an, bei dem Tugrancan Singin beide Treffer erzielte. Der SV Ramlingen-Ehlershausen kommt nach einem deutlichen 3:0-Heimerfolg gegen STK Eilvese mit breiter Brust nach Wunstorf.