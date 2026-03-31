Flutlicht-Spieltag: Dettingen/Glems will Tabellenführung ausbauen In der Bezirksliga Alb rücken der Aufstiegskampf und die Abstiegsnot am 21. Spieltag in den Fokus. von LS · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Doelker, Pressefoto-Bildredakt

Der 21. Spieltag der Bezirksliga Alb findet unter der Woche statt und bietet richtungsweisende Duelle für die gesamte Tabelle. Während an der Spitze die SGM Dettingen/Glems ihren Vorsprung verteidigen möchte, kämpfen im Tabellenkeller mehrere Mannschaften um den Anschluss an das rettende Mittelfeld. Die sportliche Ausgangslage verspricht am Mittwoch und Donnerstag intensive Begegnungen, in denen taktische Disziplin und die notwendige Entschlossenheit über den weiteren Saisonverlauf entscheiden werden.

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Morgen, 18:30 Uhr TSV Hirschau TSV Hirschau TSG Tübingen TSG Tübingen II 18:30 PUSH

Der TSV Hirschau belegt derzeit mit 29 Punkten den siebten Tabellenplatz, hat jedoch eine Partie weniger absolviert als die direkte Konkurrenz. Die Gäste der TSG Tübingen II reisen mit dem Selbstvertrauen eines Derbysieges an und rangieren mit 26 Punkten auf dem neunten Platz. Im Hinspiel setzte sich Hirschau mit 2:0 durch. Für beide Teams geht es darum, die eigene Position im gesicherten Mittelfeld der Tabelle zu festigen oder weiter nach oben zu rücken.

Der Tabellenachte TSV Ofterdingen (28 Punkte) empfängt die SG Reutlingen. Die Gäste belegen nach ihrem jüngsten Heimsieg mit 32 Zählern den fünften Rang und liegen nur noch einen Punkt hinter dem Relegationsplatz. Das Hinspiel endete mit einem 1:1-Unentschieden. Während Ofterdingen den Anschluss an das obere Drittel halten möchte, strebt Reutlingen einen weiteren Erfolg an, um im Aufstiegsrennen präsent zu bleiben.

Morgen, 18:30 Uhr TSV Sickenhausen Sickenhausen TSV Gomaringen Gomaringen 18:30 PUSH

In Sickenhausen trifft der Tabellendritte (33 Punkte) auf den TSV Gomaringen, der mit 29 Punkten den sechsten Platz belegt. Sickenhausen muss eine deutliche Niederlage vom vergangenen Spieltag verarbeiten, um den dritten Rang zu verteidigen. Gomaringen hingegen konnte zuletzt durch einen Erfolg gegen den Spitzenreiter überzeugen. Das Hinspiel zwischen beiden Mannschaften endete 2:2.

Morgen, 18:30 Uhr TSG Upfingen TSG Upfingen SV Pfrondorf SV Pfrondorf 18:30 PUSH

Die TSG Upfingen belegt mit 26 Punkten den zehnten Tabellenplatz und fordert den SV Pfrondorf heraus. Pfrondorf konnte zuletzt wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln und steht mit 23 Zählern auf Rang 14. Das Hinspiel dominierte Upfingen mit einem deutlichen 5:1-Erfolg. Für Pfrondorf ist die Begegnung von hoher Bedeutung, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze weiter zu verkürzen.

Morgen, 19:30 Uhr SV Zainingen SV Zainingen TSV Genkingen Genkingen 19:30 PUSH

Das Tabellenschlusslicht SV Zainingen (7 Punkte) empfängt den TSV Genkingen. Genkingen rangiert mit 24 Punkten auf dem zwölften Platz und hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Das Hinspiel konnte Genkingen knapp mit 3:2 für sich entscheiden. Zainingen benötigt dringend Zählbares, um die rechnerischen Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren, während Genkingen sich weiter von der Gefahrenzone absetzen will.

Der Tabellenführer SGM Dettingen/Glems (46 Punkte) geht als Favorit in die Partie gegen den Tabellenvorletzten TV Derendingen (17 Punkte). Die Gastgeber weisen mit +22 die beste Tordifferenz der Liga auf. Im Hinspiel setzte sich Dettingen/Glems knapp mit 2:1 durch. Derendingen steht vor einer schweren Aufgabe, um beim Spitzenreiter Punkte für den drohenden Abstiegskampf zu sichern.

Der SV 03 Tübingen belegt mit 33 Punkten den vierten Rang und ist punktgleich mit dem Tabellendritten. Zu Gast ist der SV Walddorf, der mit 25 Punkten auf dem elften Platz steht. Im Hinspiel behielten die Tübinger mit einem 3:2-Sieg die Oberhand. Tübingen muss gewinnen, um den Kontakt zum Relegationsplatz zu halten, während Walddorf versucht, den Vorsprung auf die Abstiegsränge stabil zu halten.