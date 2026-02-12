Flutlicht-Spektakel: Dorfmerkingen, FC Augsburg und Nördlingen dabei

– Foto: Thomas Nast

Am morgigen Freitag, 13. Februar 2026, ist auf dem Kunstrasenplatz in Dorfmerkingen einiges geboten. Die Sportfreunde Dorfmerkingen laden zu einem Blitzturnier ein, das trotz der kompakten Form eine enorme sportliche Relevanz besitzt. Wenn der Wind über das Härtsfeld fegt und das Flutlicht die Szenerie in helles Licht taucht, messen sich drei Teams in einem Modus, der keine Fehler verzeiht. Mit einer Spielzeit von jeweils 60 Minuten pro Partie wird den Akteuren in der winterlichen Vorbereitungsphase physisch und taktisch alles abverlangt. Es ist ein Abend der Standortbestimmung, an dem die Ambitionen der Vereine auf den Prüfstand gestellt werden.

Der Startschuss fällt um 16:45 Uhr mit einer Begegnung, die einen besonderen Reiz versprüht. Der Gastgeber, die Sportfreunde Dorfmerkingen aus der Verbandsliga Württemberg, fordert die U19 des FC Augsburg heraus. Für die jungen Talente der Fuggerstädter, die in der U19-DFB-Nachwuchsliga Hauptrunde Gruppe B um Punkte kämpfen, ist dies eine harte Prüfung gegen die körperlich robuste Männermannschaft der Sportfreunde. In dieser ersten Partie wird sich zeigen, ob die jugendliche Unbekümmertheit und technische Ausbildung der Augsburger gegen die Erfahrung und Heimstärke der Dorfmerkinger bestehen kann. Auf dem schnellen Kunstrasen ist ein intensives Spiel zu erwarten, das den Takt für den weiteren Abend vorgeben wird.

Bayerisches Duell in der Abenddämmerung

Unmittelbar im Anschluss, um 18 Uhr, steht für den Nachwuchs des FC Augsburg bereits die nächste Herausforderung an. In der zweiten Partie des Turniers trifft die U19 auf den TSV Nördlingen. Die Nördlinger, beheimatet in der Bayernliga Süd, bringen eine hohe spielerische Qualität mit und stellen für die Augsburger den zweiten Prüfstein innerhalb kürzester Zeit dar. Es ist ein bayerisches Duell unter Flutlicht, in dem es um Prestige und die Ehre geht. Für den TSV Nördlingen markiert dieses Spiel den Einstieg in das Blitzturnier, während die Augsburger zu diesem Zeitpunkt bereits 60 Minuten in den Knochen haben werden – ein Umstand, der die Moral und Physis der Junioren bis zum Äußersten fordern dürfte.

Der finale Schlagabtausch unter Flutlicht

Den krönenden Abschluss des Abends bildet um 19:15 Uhr das Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Nördlingen und den Sportfreunde Dorfmerkingen. Wenn sich diese beiden Teams gegenüberstehen, ist für eine hitzige Atmosphäre gesorgt. Da es sich um ein Blitzturnier im Modus „Jeder gegen jeden“ in einer Gruppe handelt, könnte diese letzte Partie über den Turniersieg entscheiden. Die Gastgeber werden alles daran setzen, den Pokal auf dem eigenen Kunstrasenplatz zu behalten. Die Intensität wird in diesen letzten 60 Minuten ihren Höhepunkt erreichen, wenn der bayrische Oberligist auf den württembergischen Verbandsligisten trifft.