Flutlicht-Showdown im Süden: Seelow und Luckenwalde unter Druck

In Wernsdorf gastiert der Tabellenzweite Luckenwalde II. Die Gäste reisen mit stolzen 56 Punkten im Gepäck an und wissen ganz genau, dass sie sich im Fernduell um die Krone keinen einzigen Ausrutscher erlauben dürfen. Die Frankonia hingegen rangiert mit 22 Punkten auf Platz 11 und kämpft um jeden Meter, um sich im Mittelfeld zu festigen. Die Erinnerung an das Hinspiel ist noch lebendig: Damals setzte sich die Luckenwalder Reserve in einer knappen Partie mit 2:1 durch. Am Donnerstagabend wird sich zeigen, ob die Gäste die notwendige Abgeklärtheit für das Titelrennen besitzen oder ob Wernsdorf vor heimischer Kulisse zum Stolperstein für den Favoriten wird.

Dies ist das Gipfeltreffen des Spieltags. Der amtierende Spitzenreiter Victoria Seelow, der mit 59 Punkten einsam vom Thron grüßt, empfängt den Tabellendritten Krieschow II. Die Gäste haben 45 Punkte auf dem Konto und wollen beweisen, dass sie mit der absoluten Spitze mithalten können. Das Hinspiel war ein Spiegelbild der Ausgeglichenheit beider Teams und endete nach einem intensiven Schlagabtausch mit einem 1:1-Unentschieden. Für Seelow ist dieses Heimspiel eine Reifeprüfung: Ein Sieg würde die Meisterschaftshoffnungen zementieren, während Krieschow II alles daran setzen wird, den Ligaprimus ins Wanken zu bringen und den Kampf um die vorderen Plätze noch einmal zu befeuern.

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